Direct Roland-Garros : Chaîne, heure, diffusion... Comment regarder le tournoi ?

C’est l’un des tournois de tennis les plus attendus ! Depuis quelques jours, Roland-Garros se déroule à Paris et cela jusqu’au 11 juin prochain. Découvrez comment suivre la compétition.

Roland-Garros est l’un des quatre tournois du Grand Chelem, se déroulant juste après l’open d’Australie et avant le tournoi de Wimbledon et l’US Open. Alors que Nadal ne sera pas présent cette année sur la terre battue de Porte d'Auteuil, l’ensemble des matchs est à suivre gratuitement via Prime Video et France TV.

Offre Prime Video Prix à ne pas louper ! Craquez pour l'offre sur l'abonnement Prime Video Je craque

En effet, il y a cette année encore deux diffuseurs officiels :

le service de streaming d’Amazon qui propose notamment l'intégralité des matchs des 10 sessions de soirée et tous les matchs du court Simonne-Mathieu

France TV qui diffuse tous les autres matchs avant les demis

Pour suivre les demi-finales et les finales simples et doubles Messieurs et simples et doubles Dames, ainsi que la finale double mixte, les droits de diffusion sont partagés.

Roland-Garros 2023 : quels sont les matchs à ne pas manquer ?

Pour suivre Roland-Garros sur Prime Vdéo, il suffit de tester gratuitement l’abonnement Prime durant 30 jours. Une fois l’essai terminé, l’abonnement Prime est facturé 6,99 euros par mois ou 69,90 euros par an. Alors que le premier tour se termine aujourd’hui, le second tour prendra fin le jeudi 1er juin, le troisième tour le samedi 3 juin, avant de laisser place aux 1/8 de finale.

En attendant d’en savoir plus sur les dernières affiches, Casper Ruud rencontre Elias Ymer à 11 heures ce mardi 30 mai. Richard Gasquet affronte Arthur Rinderknech dans l'après-midi.

Du côté des femmes, la numéro 1 mondiale à savoir Iga Swiatek rencontre Cristina Bucsa cet après-midi et la Française Clara Burel l’Espagnol Sara Sorribes Tormo.

Ne ratez pas les matchs du soir en vous abonnant gratuitement à Prime et profitez de Prime Video, mais aussi de la livraison gratuite et de bien d’autres avantages.

Cliquez ici pour suivre Roland-Garros sur Prime Video !

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.