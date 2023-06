Djokovic - Ruud : sur quelle chaîne et à quelle heure voir la finale de Roland Garros ?

Ce dimanche, Roland Garros s’achève avec la finale du simple messieurs. Pour la dernière marche, Casper Ruud s’en va défier Novak Djokovic. Ici, on vous précise comment suivre la rencontre.

Vainqueur de son match en 3 sets face à Alexander Zverev, Casper Ruud retrouve la finale de Roland Garros, 12 mois après avoir disputé sa première finale face à Rafael Nadal.

Ce dimanche, le joueur norvégien, quatrième mondial retrouvera celui qui le précède au classement, en la personne de Novak Djokovic. Dans l’autre demi-finale, le serbe a écarté Carlos Alcaraz, en 4 sets après que ce dernier ait ressenti des crampes dans le début du troisième set. En cas de victoire, Djokovic pourrait intégrer le club des triples vainqueurs de Roland Garros.

Djokovic - Ruud : la finale de Roland Garros sur Amazon Prime Vidéo

Cette finale de Roland Garros 2023 entre Novak Djokovic et Casper Ruud est à suivre ce dimanche à partir de 15 heures sur les antennes de France Télévisions et d’Amazon Prime Vidéo. Depuis les demi-finales du tournoi, les deux diffuseurs proposent l’intégralité des rencontres en co-diffusion. Si vous souhaitez profiter des commentaires avisés de Guy Forget ou encore de Fabrice Santoro via Amazon Prime Vidéo, il est nécessaire de vous abonner au préalable à Amazon Prime. En ce moment, l’offre est proposée avec le premier mois gratuit pour essayer et sans engagement de durée. Cet abonnement est disponible pour 6,99 euros par mois. Un autre abonnement annuel est aussi accessible pour 69,99 euros tous les 12 mois. En optant pour l’une ou l’autre de ces offres, le souscripteur peut bénéficier des mêmes avantages. A savoir, un accès total à toutes les offres streaming d’Amazon. Idéal pour suivre les films et les séries d’Amazon Prime Vidéo, suivre les podcasts ou les sons d’Amazon Music, lire des livres sur Prime Reading ou encore se divertir avec des jeux via Prime Gaming. En plus de l’offre de streaming, l’abonnement à Prime vous permet de bénéficier de la livraison gratuite sur les produits commandés sur Amazon.fr. En tant qu’abonné, il est aussi possible d’accéder à des ventes flash, 30 minutes avant l’ouverture au grand public.

