Krawietz Puetz - Doumbia Reboul : sur quelle chaine et à quelle heure voir le match ?

Début de la deuxième semaine ce dimanche. Dans le tableau du double masculin, les français Doumbia et Reboul défient Krawietz et Puetz. Ici on vous explique comment suivre la rencontre.

Si l’on entend souvent qu’il n’y a déjà plus de français à Roland Garros, cette affirmation est partiellement fausse. Dans le tableau du double, les français Sadio Doumbia et Fabien Reboul ont réussi à se hisser en huitièmes de finale.

Pour accéder au tour suivant, il faudra battre la paire allemande Kevin Krawietz et Tim Puetz. En cas de victoire, la paire française pourrait retrouver Dodig / Krajicek, tête de série numéro 4 de ce tournoi de Roland Garros 2023.

Le double français Krawietz Puetz - Doumbia Reboulsur Amazon Prime Vidéo

Comme c'est le cas depuis le début de la quinzaine, Amazon Prime Vidéo est le diffuseur exclusif des rencontres se déroulant sur le court Simonne Mathieu, au sein des fameuses serres d'Auteuil. Programmée en dernière affiche de la journée, cette rencontre ne devrait pas commencer avant 14 heures 50. S'il s'agit d'un horaire estimé, sachez que la rencontre pourrait démarrer beaucoup plus tard, en fonction de la durée des matchs précédents. Et ce dimanche, le court Simonne Mathieu verra s'affronter 3 autres paires de double avant la rencontre.

