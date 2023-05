Le court 14: "C’est la meilleure ambiance de Roland Garros"

C’est sur ce court que de belles histoires s’écrivent. A l’image du Français Lucas Pouille, déjà quatre matchs disputés sur le court 14 depuis le début des qualifications de Roland Garros, pour quatre victoires. Un public en liesse, une ambiance folle… Le 14 offre des scènes de communion entre le public et les joueurs. Immersion sur ce court.

La main sur le cœur. Lucas Pouille savoure ce moment. "Les gens sont vraiment derrière moi, ils veulent que je gagne. Ils me poussent comme jamais j’ai été poussé ici." Le Français vient de se qualifier pour le tableau principal devant un public en liesse. Une marseillaise est reprise à tue-tête par tout le public du court 14.

"Quand on gagne c’est la chanson qu’on veut entendre. C’était un moment que j’avais envie de partager avec eux. Quand ils ont chanté la marseillaise, je n’avais pas envie de quitter le court pour vivre ces émotions et profiter de chaque moment", lâche le 675e joueur mondial. Ce court, situé à l’ouest du site de Roland-Garros, a offert depuis le début du tournoi, sûrement les plus belles ambiances. Guillaume est venu voir les Français jouer sur le terrain 14 et il n’a pas été déçu: "C’est la meilleure ambiance de Roland. Le court est rempli de passionnés et est accessible à tous." Car oui, le court 14 est un court annexe. Alors pour y aller, il suffit simplement d’être détenteur d’un billet. Très souvent, des dizaines de mètres de queue pour espérer obtenir une des 2200 places. Pour autant, les supporters sont unanimes, c’est le court où il faut être: "c’est un super court", pour Damien, "cette année ils laissent les gens autour, il y a plus d’ambiance, c’est hyper bien." Avis partagé par Mathieu: "il devrait être attribué à tous les joueurs Français. On ne retrouve pas cette ambiance sur les grands stades."

Une grande proximité entre les joueurs et le public

Comment expliquer cette ferveur sur le court 14? Cette ambiance? "L’idée c'était d'imaginer une enceinte qui ne ressemble pas aux autres. La configuration du site nous permettait de faire un court encaissé. On crée cette espèce d'arène", explique Gilles Jourdan, directeur des travaux et de la modernisation du stade Roland-Garros. Court semi-enterré donc, en forme d’arène, tout résonne, tout s’entend. Et les tribunes sont à seulement quelques mètres des joueurs. Le public est à seulement quelques mètres de ses champions. "Il est assez petit, il y a beaucoup de monde dedans, ça rend l’expérience exceptionnelle. On est très proche", savoure Alexandre, venu supporter les Français. "Cette proximité du terrain avec les supporters fait qu’on peut les pousser et qu’on entend tout", sourit Mathieu. Et pour les joueurs, l’expérience est incroyable voire spéciale. Le Suisse Stan Wawrinka a livré une bataille de plus de 4h30 au premier tour de Roland-Garros. Devant un public en feu. A l’issue de la rencontre, il a pris du temps pour savourer avec les supporters. Et en conférence de presse, Wawrinka a reconnu que ce court 14 a une âme particulière: "il est assez compact et assez petit. Le public est proche, j’aime bien. On entend tout ce qu’il se dit. Dès qu’il y a un match intéressant, tout le monde vient là". D’une capacité de 2200 places, l’organisation réfléchit à l’agrandir dans les prochaines années.