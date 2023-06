Muchova - Swiatek : sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ?

Finale du simple dames ce samedi. Pour l’ultime rencontre du tableau, Swiatek affronte Muchova. Voyons tout de suite comment suivre cette affiche.

Ce samedi, la numéro 1 mondiale défie la quarante-troisième joueuse mondiale. Vainqueur de la Brésilienne Haddad Maia après avoir écarté une balle de set dans la deuxième manche, Iga Swiatek sera la favorite à sa propre succession.

Car en face, malgré sa victoire face à la numéro 2 mondiale lors du tour précédent, Karolina Muchova est encore novice à ce stade de la compétition. Pour autant, la joueuse tchèque entend continuer à jouer les troubles fêtes et lever son premier Grand Chelem en carrière.

Muchova - Swiatek : la finale de Roland Garros sur Amazon Prime Vidéo

Cette finale de Roland Garros entre Karolina Muchova et Iga Swiatek est à suivre ce samedi à partir de 15 heures sur les antennes de France Télévisions et Amazon Prime Vidéo. Si les deux diffuseurs nous ont habitués à l’alternance pendant les premiers jours du tournoi, ils proposent la co-diffusion des rencontres depuis les demi-finales. Pour cet ultime match du tournoi du simple féminin, vous pourrez retrouver les équipes d’Amazon Prime Vidéo. Mais pour cela, il est important de souscrire à Amazon Prime, le seul abonnement vous permettant d’accéder à Prime Vidéo. Cet abonnement, disponible sans engagement de durée est accessible pour 6,99 euros par mois et avec les 30 premiers jours offerts pour essayer l’offre. Si vous souhaitez vous engager sur 12 mois, une offre est aussi disponible pour 69,99 euros par an. En souscrivant à l’une ou l’autre de ces deux offres, vous pourrez alors accéder à l’intégralité de l’offre streaming d’Amazon avec le contenu musical de Prime Music, les films et les séries de Prime Vidéo ou encore les livres de Prime Reading. En plus de tout cela, l’offre Amazon Prime, c’est aussi la possibilité de bénéficier des frais de port offerts sur vos commandes passées sur la plateforme en plus d’un accès préférentiel à certaines ventes flash 30 minutes avant le grand public.

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.