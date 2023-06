Musetti - Norrie : sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match de Roland Garros ?

Début du troisième tour des Internationaux de France ce vendredi. Dans le tableau du simple messieurs, Musetti s’en va défier Norrie. Découvrons ensemble comment suivre la rencontre.

Duel italo-britannique dans le tableau masculin et duel entre deux têtes de série puisque la tête de série numéro 14 (Cameron Norrie) défie la tête de série numéro 17 (Lorenzo Musetti) dans un match qui s’annonce particulièrement indécis.

Vainqueur de ses deux premiers tours en 3 sets, l’italien devrait arriver un peu plus frais physiquement que l’anglais qui a dû s'employer au premier tour face au français Benoît Paire. Le vainqueur de cette affiche pourrait retrouver le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz en huitièmes de finale.

Musetti – Norrie à suivre sur Amazon Prime Vidéo

Comme l’ensemble des rencontres programmées sur le court Simonne Mathieu, ce duel entre Lorenzo Musetti et Cameron Norrie est à suivre ce vendredi à partir de 14 heures 15 sur la chaîne Amazon Prime Vidéo. A noter que l’horaire est donné à titre indicatif et dépend surtout de la durée des rencontres précédentes. Cette rencontre entre Lorenzo Musetti et Cameron Norrie est aujourd’hui programmée en troisième match de la journée juste après la rencontre entre Karen Khachanov et Thanasi Kokkinakis et celle du simple dames entre Blinkova et Svitolina. Si vous souhaitez suivre cette rencontre dans les meilleures conditions, il faudra donc opter pour un abonnement à Amazon Prime, le seul permettant d’accéder à la chaîne Prime Vidéo. Cet abonnement, proposé au tarif de 6,99 euros par mois, est accessible sans engagement de durée et avec le premier mois offert pour essayer l’offre. Grâce à l’abonnement à Amazon Prime, vous pourrez aussi suivre les rencontres de la night-session programmées chaque jour à partir de 20 heures 30 depuis le court Philippe Chatrier. En plus de tout cela, l’abonnement à Prime permet d’accéder à de nombreux autres avantages comme l’intégralité du contenu streaming Amazon : Prime Music et Prime Vidéo. A noter que l’abonnement permet aussi de disposer de la livraison gratuite des produits commandés sur Amazon et de l’accès privilégié à certaines ventes flash. Entre autres avantages.

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.