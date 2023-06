Parry - Andreeva : sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match de Roland Garros ?

Suite de Roland Garros ce jeudi avec les rencontres du deuxième tour. Dans le tableau féminin, Diane Parry défie Mirra Andreeva. Zoom sur l’heure et la chaîne de diffusion de cette rencontre.

C’est l’une des dernières chances françaises encore en lice. Car après la journée de mercredi, le clan tricolore fait grise mine.

Malgré plusieurs désillusions, Diane Parry fait partie des belles surprises, elle qui avait déjà éliminé la tenante du titre en ouverture du tournoi 2022. Au tour précédent, la française a réussi à se défaire de la tête de série numéro 25, l’Ukrainienne Anhelina Kalinina. Pour accéder au troisième tour, il faudra se défaire de Mirra Andreeva, cent-quarante-troisième joueuse mondiale.

Parry – Andreeva : une rencontre à suivre sur Amazon Prime Vidéo

Si vous souhaitez suivre cette rencontre entre Diane Parry et Mirra Andreeva, rendez-vous ce jeudi à partir de 12 heures 15 sur la chaîne Amazon Prime Vidéo. Mais le début de la rencontre dépendra surtout de la durée du match précédent entre Kayla Day et Madison Keys, programmé à partir de 11 heures. Cette rencontre entre les deux femmes sera proposée par Amazon Prime Vidéo qui dispose des droits de diffusion des rencontres du court Simonne Mathieu, comme l'an dernier. Outre ces rencontres, Amazon Prime Vidéo est aussi le diffuseur exclusif des night-session, ces matchs en fin de journée directement inspirés de ce qui se pratique déjà aux Etats-Unis lors de l'US Open ou bien à Melbourne lors de l'Open d'Australie. Pour cette édition 2023, les night-session seront au nombre de 10 et se déroulent toutes sur le court central Philippe Chatrier.

