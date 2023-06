Roland Garros 2023 : Chaîne, heure, Night Session... toutes les informations à savoir

La fin du mois de mai et le début des beaux jours marquent traditionnellement le retour de Roland Garros. Pour cette édition 2023, voici les détails pour suivre au mieux la quinzaine.

Plus ouverte sans la présence de Rafael Nadal, cette édition 2023 du tournoi de Roland Garros bat déjà son plein dans le tableau masculin.

Deux favoris qui semblent se dégager : Carlos Alcaraz, le numéro 1 mondial et Novak Djokovic, déjà vainqueur à deux reprises du Grand Chelem parisien. Du côté du simple dames, Iga Swiatek, tenante du titre, est l’immense favorite à sa propre succession. Dans la partie suivante, on vous détaille comment suivre le tournoi de Roland Garros dans les meilleures dispositions.

Amazon Prime Vidéo : diffuseur officiel du tournoi de Roland Garros

Pour la troisième année consécutive, Amazon Prime Vidéo est l’un des deux diffuseurs officiels de la quinzaine de Roland Garros, au côté de France Télévisions. En 2023, Amazon reste le seul diffuseur des rencontres de night-session, directement inspirées de ce qui se pratique déjà à l’US Open ou à l’Open d’Australie. Pour cette nouvelle édition, celles-ci sont au nombre de 10 et se déroulent jusqu’aux quarts de finale, c’est-à-dire jusqu’au 7 juin prochain, inclus. Outre les sessions de soirée, programmées sur le court Philippe Chatrier à partir de 20 heures 30, Amazon Prime Vidéo propose en journée, l’ensemble des rencontres se déroulant sur le court Simonne Mathieu. Comme c’était déjà le cas l’an dernier, le groupe proposera aussi la diffusion de l’ensemble des rencontres à compter des demi-finales, jusqu’à l’épilogue et le simple messieurs programmé ce dimanche 11 juin. Pour l’ensemble des autres rencontres, France Télévisions dispose des droits de diffusion. Que ce soit par la télévision et les chaînes France 2, France 3 ou France 4 ou bien par le biais de l’application France TV Sport ou du site internet France.tv, le groupe public propose une nouvelle fois un dispositif qui se décline sur l’ensemble des courts de la Porte d’Auteuil. Si vous souhaitez assister aux night-sessions, l’abonnement à Amazon Prime est indispensable. Celui-ci vous est proposé au prix de 6,99 euros par mois et sans engagement de durée.

