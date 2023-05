Roland Garros 2023 : sur quelle chaîne regarder 100% du tournoi en streaming ?

En ce mois de mai, le parfum de Roland Garros revient. Pour cette nouvelle édition, on vous explique comment suivre l’intégralité des matchs en streaming.

Deuxième Grand Chelem de l’année après l’Open d’Australie, le tournoi de Roland Garros est l’un des 4 majeurs de la saison. Dans le tableau masculin et féminin, 128 joueurs et 128 joueuses s’affrontent pour décrocher le titre.

Pour cette nouvelle édition, les tenants du titre que sont Rafael Nadal chez les hommes et Iga Swiatek chez les femmes, chercheront de nouveau à conquérir le Graal. Pour l’espagnol, il s’agirait alors du quinzième sacre à la Porte d’Auteuil. Du jamais vu dans l’histoire du tennis. Au cours de la quinzaine, près de 900 matchs seront disputés sur près d’une vingtaine de tableaux différents.

Roland Garros 2023 : sur quelles chaînes suivre précisément le tournoi ?

Comme lors des deux dernières éditions, Roland Garros est de nouveau proposé via deux diffuseurs en France : Prime Vidéo et l’historique France Télévisions. Mais attention, si vous souhaitez accéder à l’intégralité des rencontres, il faudra naviguer entre les deux diffuseurs. Habitué des sessions nocturnes, Amazon Prime Vidéo remet le couvert en 2023 pour vous proposer 11 sessions de soirée, soit une de plus qu’en 2022. Ces sessions permettront aux téléspectateurs de retrouver leurs joueurs favoris en prime-time.

Comme l’an dernier, de belles affiches devraient être programmées sur le Central de Roland Garros à la tombée de la nuit. Pour toutes les autres rencontres, rendez-vous sur France Télévisions. Et cette année encore, le diffuseur historique se déploie sur tous vos écrans. Que ce soit sur votre téléviseur via les chaînes France 2, France 3 et France 4 comme sur l’écran de votre ordinateur via le site internet France TV Sport. Mais France TV propose aussi une application disponible depuis votre smartphone pour ne rien rater des rencontres programmées sur les courts principaux comme sur les courts annexes. Via ce dispositif, vous pourrez alors facilement suivre votre joueur ou votre joueuse favorite même lorsqu’il ou elle joue sur un court annexe. A compter des demi-finales, c’est la règle de la co-diffusion qui primera. Et vous pourrez ainsi retrouver toutes les affiches de fin de tournoi à la fois sur Amazon Prime Vidéo comme sur France Télévisions. Ce dispositif de la co-diffusion commencera donc le jeudi 8 juin pour s’achever le dimanche 11 juin avec les dernières finales du tournoi.

Pensez aux applications et aux sites internet pour voir Roland Garros en streaming

S’il est possible de suivre Roland Garros sur les chaînes de France Télévisions, sachez que le groupe propose aussi sa propre application. Une application grâce à laquelle vous pourrez suivre le court que vous souhaitez sans avoir à attendre que la chaîne ne s’y attarde. France TV propose aussi les diffusions via son site internet. Si vous souhaitez suivre les rencontres diffusées par Amazon Prime, le géant américain est aussi disponible depuis votre PC mais également depuis un smartphone grâce à l’application dédiée. Idéal pour celles et ceux qui souhaitent vivre l’expérience Roland Garros même lorsqu’ils ne sont pas chez eux.

Comment suivre les qualifications de Roland Garros 2023 ?

En amont du tournoi principal qui voit s’affronter 128 joueurs et 128 joueuses, celles et ceux qui n’ont pas d’accès direct au tournoi principal grâce à leur classement doivent en passer par le tournoi de qualification. Celui-ci sera proposé par France Télévisions du 22 au 26 mai prochain via l’application Francetv Sport mais également via le site internet France.tv. Pour ces quelques jours de qualification, vous pourrez retrouver plusieurs journalistes et consultants aux commentaires. Hortense Leblanc ou encore Apolline Merle tout comme Stéphane Houdet, ex-numéro 1 mondial de tennis fauteuil, prendront le micro pour vous faire vivre ces matchs de qualification en direct. Si vous ne pouvez pas suivre les rencontres en live, France Télévisions permet aussi de les suivre en replay. A noter que vous pourrez aussi assister au tirage au sort des tableaux principaux le 25 mai dès 14 heures 30 via le site internet France.tv.

