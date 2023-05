Roland-Garros: combien vont gagner les vainqueurs ?

Actuellement ont lieu les qualifications de Roland-Garros. En attendant de connaître les identités de tous les participants, ceux-ci peuvent s’attendre à toucher le gros lot en fonction de leur parcours. Joueurs et joueuses se partageront 49,6M€, une augmentation de 12.3% contrairement à l’an dernier.

La version 2023 de Roland-Garros sera bien juteuse financièrement pour les participants. Une fois les qualifications terminées, joueurs et joueuses seront susceptibles de toucher le pactole en fonction de leur parcours.

>> suivez le direct de Roland-Garros

Les organisateurs expliquent même que le montant du Prize Money a augmenté de 12.3% contrairement à l’an dernier. Et ce, dans le but "d’assurer une répartition plus équitable" entre les participants. Preuve de cette rémunération à la hausse, les éliminés du premier tour du tableau principal récupéreront la belle somme de 69 000€. Des défaites au 2e et 3e tour vaudront 97 000 et 142 000€: "Les prix des tableaux de simple augmenteront de 9.1% par rapport à 2022, et les perdants des trois premiers tours recevront entre 11 et 13% en plus", ont expliqué les organisateurs.

Le jackpot pour le vainqueur

Fait important, comme c’est le cas dans tous les Grand Chelem, les hommes et les femmes auront droit aux mêmes récompenses sur le plan financier. En simples, le vainqueur de Roland-Garros touchera la belle somme de 2 300 000€. Le finaliste: 1 150 000 et le demi-finaliste aura 630 000€.

Les actuels participants aux qualifications auront aussi droit à une part du gâteau. Une défaite au 1e tour fait gagner 16 000€, au 2e tour 22 000 € et au 3e tour 34 000€. Un bon lot de consolation pour les Français éliminés au 1e tour comme Herbert, Dartron, Atmane, Mayot et Erhard. Tout juste vainqueur de Tseng, Lucas Pouille est assuré d’au moins gagner plus de 30 000€. En doubles, les gagnants recevront 590 000€.

En simples:



· Vainqueur: 2 300 000 euros

· Finaliste: 1 150 000 euros

· Demi-finaliste: 630 000 euros

· Quart de finale: 400 000 euros

· 4e tour: 240 000 euros

· 3e tour: 142 000 euros

· 2e tour: 97 000 euros

· 1e tour: 69 000 euros



Qualifications:



· 3e tour: 34 000 euros

· 2e tour: 22 000 euros

· 1e tour: 16 000 euros



En doubles:



· Vainqueurs: 590 000 euros

· Finalistes: 295 000 euros

· 1/2 finale: 148 000 euros

· 1/4 finale: 80 000 euros

· 3e tour: 43 000 euros

· 2e tour: 27 000 euros

· 1e tour: 17 000 euros