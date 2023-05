EN DIRECT - Roland-Garros: suivez les qualifications en live, avec 30 Français engagés

Et bienvenue dans ce live qui sent bon la terre battue. Même sans son roi Rafael Nadal, Roland-Garros débutera dans six jours et jusqu'au 11 juin. Les qualifications vont déjà nous offrir un avant-goût du Majeur et les premiers frissons parisiens.

Côté des Français, ils seront seize à tenter de décrocher leur ticket d'entrée, dont Pierre-Hugues Herbert (396e mondial), et Lucas Pouille (670e mondial). Chez les dames, elles seront 14 à représenter les couleurs de la France, dont Elsa Jacquemot (175e), Chloé Paquet (181e) et Harmony Tan (231e).