Roland-Garros en direct: Zverev se rapproche des quarts

C'était craint, c'est désormais officiel. Les organisateurs annoncent que Roger Federer a déclaré forfait pour son 8e de finale face à l'Italien Berrettini. Le Suisse s'était qualifié samedi soir face à Koepfer mais avait laissé planer le doute en raison de l'état de son genou en vue de Wimbledon, son objectif prioritaire.

« Après avoir discuté avec mon équipe, j'ai décidé que je devais me retirer du tournoi de Roland-Garros aujourd'hui. Après deux opérations du genou et plus d'un an de rééducation, il est important que j'écoute mon corps et que je n’aille pas trop vite dans le retour à la compétition. Je suis ravi d'avoir gagné trois matches. Il n'y a pas de meilleur sentiment que d'être de retour sur le terrain », déclare Roger Federer.

« Le tournoi de Roland-Garros est désolé du retrait de Roger Federer, qui a livré un magnifique combat hier soir. Nous étions tous ravis de son retour à Paris où il a disputé trois matches de haut niveau. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de la saison », déclare Guy Forget, directeur du tournoi de Roland-Garros.