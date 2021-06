Roland-Garros: un sparring partner viré pour s'être pris en photo avec Benoît Paire

Un sparring partner, Samuel Brosset a été exclu de Roland-Garros ce samedi... pour avoir mis trop d'ambiance lors du match de double de Benoît Paire. Et pour avoir ensuite pris une photo avec le joueur français. Surréaliste.

C'est une histoire assez surréaliste. Samuel Brosset, 23 ans, sparring partner à Roland-Garros vient d'être informé par un appel que son accréditation en tant que sparring lui était retirée. "On ne t'a pas embauché pour mettre l'ambiance mais pour jouer au tennis", lui a-t-on dit au téléphone. La raison ? Avoir mis l'ambiance lors du match de double de Benoît Paire et avoir posté une photo avec le joueur.

Une photo postée sur les réseaux sociaux au coeur de la polémique

La scène s'est déroulée vendredi, lors du deuxième tour de double entre la paire franco-monégasque Paire/Arneodo et le Néo-Zélandais Daniell et l'Autrichien Oswald. Il y a eu une énorme ambiance tout le long du match, qui s'est conclu par une victoire de Paire et son partenaire 6/0 6/4. Pour remercier ses supporters, à la fin de la rencontre, le Français s'est dirigé vers le groupe pour leur donner ses serviettes. Il a pris le téléphone d’un ami de Samuel Brosset pour immortaliser le moment.

Le jeune sparring, classé 1374e mondial en simple, l'a ensuite postée sur ses réseaux sociaux. Ce qui n'a pas plu à la Fédération française de tennis qui a décidé de le retirer de la liste des sparring. Une décision extrêmement sévère pour ce jeune joueur venu de Tours le temps de la quinzaine.