Roland-Garros en direct: Nadal quasiment forfait pour Wimbledon à cause de son grave problème au pied

Selon le média espagnol Cuatro, Rafael Nadal devrait faire une longue pause après Roland-Garros. Son grave problème au pied le fait terriblement souffrir et il semble que son forfait pour la prochaine édition de Wimbledon (qui démarre le 27 juin) soit quasiment certain. A quand un retour? Tout le monde l'ignore. Pourra-t-il rejouer? Ce n'est pas non plus sûr, d'après le média espagnol. Marca annonce de son côté qu'en cas de victoire dans cette édition de Roland-Garros, sa saison sera terminée (ce qui le ferait donc manquer l'US Open également).