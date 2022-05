Roland-Garros en direct: Tsitsipas et Swiatek en journée, Medvedev en nocturne... la suite des huitièmes de finale ce lundi

Présent en conférence de presse après sa victoire contre Félix Auger-Aliassime, Rafael Nadal a lâché une phrase mystérieuse avant son quart de finale contre Novak Djokovic mardi.

"C'est peut-être mon dernier match à Roland-Garros et j'aimerais le jouer en journée. Je préfère jouer de jour, je connais Roland-Garros de jour, et c'est vrai aussi que je suis conscient que je ne sais pas ce qui peut se passer l'année prochaine. Chaque fois que je joue ici, je suis conscient que ça peut être mon dernier match dans ce tournoi. En un an, il se passe beaucoup de choses, et à ce stade de ma vie et de ma carrière, avec tout ce que j'ai, tout peut arriver", a expliqué l'Espagnol, qui fêtera ses 36 ans vendredi.

"J'espère que ce ne sera pas le cas, que je pourrai continuer à venir de nombreuses années, mais je suis aussi très conscient que c'est une possibilité, si les choses ne vont pas dans mon sens, que ce soit mon dernier match ici à Roland-Garros. C'est pour ça que j'aimerais le jouer en journée", a poursuivi le Majorquin, treize fois lauréat sur la terre battue parisienne.