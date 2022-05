Roland-Garros: battue par Cornet, Ostapenko se bouche les oreilles pour se plaindre du public

Eliminée du tournoi après sa défaite contre la Française Alizé Cornet en trois sets ce jeudi, Jelena Ostapenko a pesté contre le public de Roland-Garros à plusieurs reprises, allant même jusqu'à se boucher les oreilles pour protester contre certains cris.

La Lettone n'a pas apprécié la ferveur française. Vainqueure de l'édition 2017 de Roland-Garros, Jelena Ostapenko s'est inclinée face à la Française Alizé Cornet en trois sets ce jeudi (6-0, 1-6, 6-3) au deuxième tour. Une défaite marquée par l'agacement dont a fait part la 13e mondiale face à l'engouement du public français, qui a joué son rôle de "12e homme" sur le court Philippe Chatrier.

Ostapenko s'en bouche les oreilles

Ostapenko n'a pas supporté les encouragements musclés qui descendaient des tribunes, et s'est à plusieurs reprises bouché les oreilles pour se plaindre du bruit que faisait l'enceinte pour pousser la Française Alizé Cornet. Après être revenue dans le second set, la Lettone a craqué dans le troisième en remettant la faute sur ce même public. Elle s'est bouchée une première fois les oreilles, avant de carrément se plaindre à l'arbitre de chaise, qui n'a de toute façon pas pu faire grand chose pour elle.

Une réaction qui n'a fait qu'amplifier les sifflets à son encontre au moment du service, et qui a renforcé les cris de joie sur ses ratés et ses fautes directes. Finalement Alizé Cornet est parvenue à empocher le 3e set dans cette ambiance survoltée pour se qualifier pour le 3e tour. De son côté la 13e mondiale n'a guère apprécié cette ambiance et a quitté le court en se bouchant les oreiles, alors que tout le public exultait sur la victoire de la Française.

"La pauvre, ça ne devait pas être facile pour elle"

Un soutien du public qu'Alizé Cornet a elle particulièrement apprécié. "Je ne m’attendais pas à autant de monde quand je suis entrée sur le court, a confié la joueuse en conférence de presse. J’étais agréablement surprise. Ils étaient chaud patate, ils ne m’ont pas lâché, du premier au dernier point ! Ça a fait la différence dans le troisième set."

La Française a confirmé avoir vu son adversaire être "un peu agacée": "Moi ça m’a donné vachement d’énergie !" "C’est une première expérience en night session fabuleuse, a raconté Alizée Cornet. Je suis une femme et une joueuse comblée ce soir. C’est impressionnant. Ça fait quelque chose de se dire que tous ces gens sont là pour nous."

"J’avais des frissons, presque les larmes aux yeux, a-t-elle poursuivi. Ce stade fait du bruit, c’est comme une arène. La pauvre, ça ne devait pas être facile pour elle, mais il faut bien avoir cet avantage quand on est Français. Le public est là pour ça. Il est assez dur, il faut l'avoir avec nous, ça hue facilement les joueurs et ça peut être dur mais pas irrespectueux. Ce soir ça m'a donné une énergie supplémentaire." Elle affrontera au prochain tour la Chinoise Qinwen Zheng.