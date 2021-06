Roland-Garros: "Il a lâché", le père de Monfils remonté après l'élimination au 2e tour

Gaël Monfils a agacé son père Rufin en s'inclinant dès le deuxième tour de Roland-Garros face au Suédois Mikael Ymer, classé au-delà de la 100e place mondiale.

C'est peu dire que le père de Gaël Monfils n'a pas apprécié cette élimination au deuxième tour de Roland-Garros par le 105e mondial suédois Mikael Ymer (6-0, 2-6, 6-4, 6-3). Peu après la fin de ce match, Rufin Monfils a exprimé un mélange d'incompréhension et de consternation au micro de France Télévisions: "Il a lâché à 4-2 [dans le troisième set]. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé dans sa tête. Il a lâché, rien n'est passé: que des fautes, que des fautes, que des fautes! Pour se relever à la fin, c'est compliqué".

Dans le troisième set, le Français, 15e au classement ATP, semblait bien parti pour prendre une deuxième manche et virer en tête après une entame de match catastrophique. Mais son adversaire est parvenu à se débreaker et à prendre quatre jeux de suite. Interrogé sur ce qu'il avait manqué à son fils pour ne pas sombrer, Rufin Monfils a répondu sans détour: "Être à 100% sur chaque balle".

"Trop de relâchement"

"C'est tout ce qu'il manque. On ne peut pas à être à 100% sur une balle, à 40% sur une autre... Non, on doit être à 100% sur chaque balle. Si on veut gagner, c'est comme ça. Trop de relâchement", a tonné le père.

"Je ne suis pas déçu, a-t-il repris. Je fais le constat de ce qu'il se passe exactement, et je vais lui dire ce qu'il s'est exactement passé. Comme ça, c'est à lui de comprendre. On ne peut pas, dans un match de tennis à ce niveau, mener 4-2 et se relâcher... Non, ça n'existe pas, je suis désolé".