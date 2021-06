Roland-Garros: la déroute française se poursuit, Monfils sorti par le 105e mondial

Après avoir écarté Alberto Ramos-Vinolas au premier tour en osmose avec le public, Gael Monfils est redescendu de son nuage en s'inclinant face à Mikael Ymer (0-6, 6-2, 4-6, 3-6). Balayé dans le premier set, le Français est bien revenu dans un premier temps avant de perdre pied.

Le naufrage français continue à Roland-Garros. C'est aussi déjà fini pour Gaël Monfils, battu par Mikael Ymer ce jeudi en quatre sets (6-0, 2-6, 6-4, 6-3). Après une belle victoire lors du premier tour face à Alberto Ramos-Vinolas, 38e mondial, le Parisien s'est écroulé face à son homologue suédois.

On avait entrevu la lumière mardi chez Gaël Monfils. Porté par le public, la tête de série numéro 14, Français le mieux classé, avait réussi à écarter l'Espagnol, Albert Ramos-Vinolas, pour se qualifier au second tour. Mais Monfils n'est pas parvenu à confirmer. À nouveau auteur d'une entame de match médiocre, le Français était balayé d'entrée de jeu par Mikael Ymer dans le premier set (6-0).

Mais comme face à Ramos-Vinolas mardi, Gael Monfils revenait bien dans la partie et reprenait le dessus sur son adversaire dans la deuxième manche (6-2). Surfant sur sa bonne dynamique, il breakait même d'entrée dans le troisième set. Mais cette fois-ci, le Français s'est écroulé. Alors qu'il menait 4-2 et se dirigeait vers le gain de la troisième manche, Monfils a laissé son adversaire du jour revenir et prendre le dessus sur lui (6-4), au fil d'un nombre très conséquent de fautes directes.

Gasquet, dernier espoir masculin chez les Français

Gaël Monfils n'a jamais réussi à revenir et s'est écroulé dans le dernier set, permettant à Mikael Ymer de filer au troisième tour, une performance qu'il n'avait encore jamais réussi jusque-là. Le 105e mondial au classement ATP n'avait d'ailleurs jamais battu un joueur du top 20 dans sa carrière.

Dernier Français en lice dans le tableau masculin, Richard Gasquet aura fort à faire ce soir face à Rafael Nadal, en mission pour aller glaner une 14e coupe des Mousquetaires à Roland-Garros.

Le Français Richard Gasquet sert face à son compatriote Hugo Gaston, lors de leur match du 1er tour des Internationaux de France, le 1er juin 2021 au stade de Roland Garros à Paris © Anne-Christine POUJOULAT © 2019 AFP

"C’est du kif tout simplement. C’est fabuleux pour moi de me retrouver à le jouer. Je l’ai joué la première fois en 2005 ici. C’est peut-être le plus grand joueur de tous les temps, 13 fois vainqueur à Roland-Garros. Je suis heureux de le jouer, j’ai envie de faire un grand match, de sentir que je suis à un bon niveau", a confié Richard Gasquet en amont de la rencontre. Un exploit de Gasquet est désormais nécessaire pour avoir au moins un Français au 3e tour.