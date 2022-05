Roland-Garros: "Je ne sais pas si l'ATP défend les joueurs ou la Russie", l'énorme coup de gueule de Paire

Éliminé dès le premier tour de Roland-Garros lundi par le Biélorusse Ilya Ivashka (3-6, 5-7, 6-1, 5-7), Benoît Paire s'est davantage distingué en conférence de presse que sur la terre battue. Le joueur français a lourdement critiqué la décision de l'ATP de ne pas attribuer de points à Wimbledon en raison de la suspension des joueurs russes et biélorusses lors du Grand chelem londonien.

Benoît Paire n'est pas du genre à garder sa langue dans sa poche, qu'il sorte d'une victoire ou d'une défaite. Cette fois, c'est après un revers, lors de son premier tour sur la terre battue de Roland-Garros lundi contre le Biélorusse Ilya Ivashka (3-6, 5-7, 6-1, 5-7), que le Français a poussé un gros coup de gueule. Lors de sa conférence de presse d'après-match, il s'en est vivement pris à l'ATP et sa décision de ne pas distribuer de points lors du tournoi de Wimbledon (27 juin-10 juillet).

Cette décision de l'ATP a été motivée par le fait que les organisateurs du tournoi londonien ont annoncé, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février, que les joueurs russes et biélorusses ne pourront pas participer à Wimbledon. En l'absence de ces joueurs, l'ATP considère qu'il n'est pas juste de décerner des points aux joueurs présents lors du tournoi.

"Une situation où les Russes vont gagner et Medvedev va devenir numéro 1 mondial"

"J'ai du mal à comprendre le truc, si l'ATP défend plutôt les joueurs ou la Russie en fait. Finalement, pour quatre-cinq joueurs, on se retrouve à jouer un tournoi sans point, sans rien", a lancé Benoît Paire. Et d'ajouter: "Je suis désolé pour les Russes et la Russie, mais ce sont eux qui foutent le bordel et ce sont tous les joueurs de l'ATP qui se retrouvent pénalisés. On se retrouve dans une situation où finalement, les Russes vont gagner et Medvedev va passer numéro 1 mondial."

Lors de cette prise de parole, le Français (numéro 78 mondial), a assuré qu'après avoir discuté avec d'autres joueurs, "99% d'entre eux veulent des points et veulent jouer un tournoi normalement". Paire a également regretté le "deux poids, deux mesures" appliqué par l'ATP en comparant notamment cette situation à celle liée à la crise sanitaire et les multiplications de cas de Covid-19.

Paire va aller à Wimbledon pour "prendre son chèque"

"Quand il y avait des joueurs qui avaient le Covid, et qui restaient dans leur chambre, on n'avait pas fait tout un truc", avec l'annulation de la distribution des points, a argumenté Paire avant d'ajouter: "Et là, on défend finalement quatre-cinq joueurs et ce sont tous les autres qui sont pénalisés".

Interrogé sur sa présence à Wimbledon, le Français n'a pas hésité au moment de répondre: "Je vais y aller pour prendre mon chèque. De toute façon pour jouer un tournoi d'exhibition franchement, autant aller prendre son chèque. Je vais y aller en famille, tranquillement." Paire a regretté que la décision soit prise par l'ATP "sans en avoir parlé à aucun joueur" et a soutenu que les joueurs se retrouvaient "au milieu d'une guéguerre entre l'ATP et Wimbledon".