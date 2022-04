Tennis: Wimbledon justifie l'exclusion des joueurs russes et biélorusses

Malgré les critiques de l'ATP, de la WTA et de certains joueurs, les organisateurs du tournoi de Wimbledon ont confirmé mardi que les joueurs russes et biélorusses ne pourraient pas participer au tournoi londonien (27 juin-11 juillet).

Une semaine après avoir annoncé que les joueurs et joueuses russes et biélorusses ne pourraient pas participer à Wimbledon cette année, les organisateurs du tournoi anglais ont réaffirmé leur position mardi.

"Nous avons pris en compte une grande variété de facteurs. Après un examen approfondi, nous sommes arrivés à deux conclusions fermes. Premièrement, si nous devions accepter les inscriptions (de joueurs russes et biélorusses), nous risquerions que leur succès ou leur participation soit utilisé au profit de la propagande du régime russe, ce que nous ne pouvions pas accepter", a expliqué Ian Hewitt, le patron du All England Club.

"Pas d’autres alternatives"

"Deuxièmement, nous avons le devoir de veiller à ce qu'aucune action ne mette en danger les joueurs ou leurs familles. Nous comprenons et regrettons profondément l'impact que cela aura sur toutes les personnes concernées", a-t-il poursuivi. Les organisateurs estiment "ne pas d’autres alternatives" et avoir pris "la décision la plus responsable possible".

L’annonce avait été très critiquée notamment par Novak Djokovic: "Je condamnerai toujours la guerre, étant moi-même un enfant de la guerre, [...] mais je ne peux pas soutenir la décision du tournoi de Wimbledon, je pense qu'elle est folle. […] Les joueurs de tennis, les sportifs n'ont rien à voir avec ce qui se passe. Lorsque la politique intervient dans le sport, ce n'est jamais bon".

De leurs côtés, l’ATP et la WTA, qui autorisent toujours les Russes et Biélorusses à prendre part aux compétitions sous bannière neutre, avaient qualifié cette mesure "d’injuste".

Premier tournoi à prendre une telle mesure

Wimbledon est le premier tournoi à prendre une telle mesure. Roland-Garros (22 mai-5 juin) a opté mi-mars pour la participation des joueurs russes et bélarusses, sous bannière neutre. Les quatre tournois du Grand Chelem sont indépendants et peuvent prendre leurs propres décisions.

Daniil Medvedev, numéro 2 mondial, fait partie des principaux joueurs concernés par cette sanction, tout comme Andrey Rublev (8e), qui a très vivement réagi à cette décision, et Karen Khachanov (26e). Dans le tableau féminin, Aryna Sabalenka (4e), Anastasia Pavlyuchenkova (15e) et Viktoria Azarenka (18e) manqueront à l'appel.

Par ailleurs, Wimbledon a aussi annoncé mardi que les joueurs non-vaccinés contre le Covid pourrait participer au tournoi. Une bonne nouvelle pour Novak Djokovic, privé d'Open d'Australie en janvier, qui pourra ainsi défendre son titre et tenter de remporter un 21e en Grand Chelem.