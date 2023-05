Roland-Garros: la superbe anecdote de Gaël Monfils sur sa fille après sa folle victoire en cinq sets

Mené 4-0 dans la dernière manche lors de son premier tour à Roland-Garros, Gaël Monfils est revenu de nulle part ce mardi soir pour finalement s'imposer en cinq sets face à l'Argentin Sebastian Baez (3-6, 6-3, 7-5, 1-6, 7-5). Comment a-t-il trouvé les ressources pour signer cette folle remontée ? En pensant à sa fille, a-t-il expliqué.

Qui d'autre que le meilleur ambianceur du tennis français pour nous offrir une nuit de folie ? Opposé ce mardi soir, en night session, à l'Argentin Sebastien Baez (42e mondial) au premier tour de Roland-Garros, Gaël Monfils (394e) a enflammé le court central de la Porte d'Auteuil pour s'imposer en cinq sets (3-6, 6-3, 7-5, 1-6, 7-5), à minuit passé et après 3h46 d'une bataille presque paranormale.

Paranormale, car la logique, pouvait-on penser, aurait voulu une défaite de la Monf'. Après avoir perdu la première manche mais empoché la deuxième et la troisième, le Français semblait se diriger vers un revers en cinq actes. Parce que Baez lui avait collé un 6-1 dans le quatrième set, et que l'Argentin menait 4-0 dans le cinquième, avec même une balle de 5-0. Et puis... et puis Monfils a fait du Monfils. Du show, du sensationnel. Il est "revenu" à 4-1, puis à 4-2, 4-3, 4-4, et encore à 5-5 après un nouveau break de Baez qui voulait gâcher la fête. Incapable de marcher entre les échanges, mais encore capable d'accélérations à l'adrénaline pour aller chercher les balles au filet, Monfils a ensuite terminé le travail sur le service de son adversaire.

"Je me suis dit: 'Je n'ai quand même pas gagné un match depuis que je suis papa'"

De quoi s'écrouler, de quoi exulter, aussi. "C'était très, très dur, et encore une fois c'est grâce à vous (le public), a lâché Gaël Monfils sur le court, au micro de Marion Bartoli. Merci du fond du coeur. C'est vous qui l'avez fait ! Je ne sais même pas quoi dire, j'ai été poussé par le public, j'ai eu un nouveau souffle, des gens ont crié, je me suis dit 'allez on y va encore'. C'est exceptionnel. Je n'ai pas de mots..."

Pour trouver les ressources dans la dernière manche, alors qu'il était au fond du trou, physiquement et aussi un peu moralement, le joueur de 36 ans dit avoir pensé... à sa fille, la petite Skaï, née en octobre dernier. "A 3-0 (dans le 5e set) je me suis dit: 'Je n'ai quand même pas gagné un match depuis que je suis papa, ma fille est à Paris, je vais quand même en gagner un', glisse Monfils. Je me suis un peu plus relâché, je me suis mis à déconner dans ma tête, à être moins dans le match. J'ai pris l'énergie du public, j'ai cru en moi."

Et la Monf de conclure: "Je n'ai pas de mots. Je n'arrive pas à parler, je veux juste vous dire merci. Ce n'est qu'un premier tour, on va essayer de faire une belle fête pour le deuxième aussi."