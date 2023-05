Roland-Garros: "Le jour le plus heureux de ma vie", la sensation Seyboth Wild sur un nuage après avoir fait tomber Medvedev

Numéro 2 mondial, Daniil Medvedev est tombé de très haut en sortant au premier tour de Roland-Garros face au qualifié Thiago Seyboth Wild (7-6, 6-7, 2-6, 6-3, 6-4). Issu des qualifications et n°172 mondial, le Brésilien a pris le temps de savourer sa performance, plus grosse sensation de ce début de quinzaine.

La première grande surprise de la quinzaine parisienne se nomme Thiago Seyboth Wild. Un nom inconnu du grand public, mais qui a réussi l'exploit, mardi, de faire tomber au premier tour de Roland-Garros le numéro 2 mondial, Daniil Medvedev.

Issu des qualifications et 172e joueur au classement ATP, le Brésilien de 23 ans aux allures de Gustavo Kuerten s'est imposé aux forceps (7-6, 6-7, 2-6, 6-3, 6-4) et après une bataille de 4h14 face au Russe, ultra-favori. "Je n'ai pas de mot pour décrire ce que j'ai ressenti quand j'ai gagné le match. C'est certainement le jour le plus heureux de ma vie", a-t-il savouré en conférence de presse.

>> Toutes les infos autour de Roland-Garros dans notre direct

"J'avais vu jouer Daniil des milliers de fois"

S'imaginait-il dans ses rêves les plus fous battre Medvedev? "J'avais vu jouer Daniil des milliers de fois. Je savais quoi faire, a assuré celui qui participait à son premier match de Majeur. Je devais juste croire en moi et en ce que je pouvais faire. Alors oui, j'y ai cru dès le premier jour. (...) Ce n'est pas de la magie, c'est juste du travail acharné."

Emu lors de son interview sur le court, lui qui était encore classé au‐delà du 400e rang mondial il y a encore quelques semaines, Seyboth Wild est apparu plus déterminé face aux médias. Désireux d'étirer au moins encore un peu son aventure porte d'Auteuil. "Je me suis prouvé à moi-même que le travail acharné est la seule manière de réussir. Bien-sûr que je suis heureux, mais le travail n'est pas terminé."