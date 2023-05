Roland Garros Qualifications : où voir les matchs qui ont lieu cette semaine ?

Avant le début du tournoi principal, de nombreux joueurs et joueuses doivent en passer par les qualifications. Ici, on vous présente comment suivre ces quelques jours en amont du tournoi.

Pour celles et ceux dont le classement ne permet pas de se qualifier directement pour le tableau principal, il faudra en passer par les qualifications pour avoir le privilège de rejoindre les 128 joueurs et les 128 joueuses qui batailleront pendant deux semaines à Roland Garros.

Pour intégrer le tableau et du 22 au 26 mai, 128 joueurs et joueuses se disputent les 16 places qualificatives pour le tableau principal. Pour retenir les qualifiés, la Fédération Française de Tennis a sélectionné les joueurs et les joueuses classées entre la 100 ème et la 230 ème place mondiale. Quelques wild cards ont également été distribuées pour accéder à ce tournoi de qualification.

Amazon Prime : diffuseur des qualifications de Roland Garros

Cette année encore, Amazon est l’un des deux diffuseurs de Roland Garros, aux côtés de France Télévisions. Mais si les deux diffuseurs sont attendus sur les tableaux du tournoi principal, ils proposeront aussi les rencontres des qualifications en amont du tournoi. Si vous souhaitez suivre votre joueur ou votre joueuse favorite engagé(e) dans le tournoi, vous pouvez donc passer par l’un de ces deux canaux. Via France Télévisions, il faudra en passer par la diffusion via la plateforme France.tv ou encore par le biais de l’application France TV Sport. Ces deux moyens seront aussi mis en place pour le tournoi principal qui débute le dimanche 28 mai. En passant par Amazon, il faudra vous abonner à Amazon Prime. En ce moment, le groupe américain propose son abonnement au prix de 6,99 euros par mois et sans engagement de durée. Via cet abonnement, accessible gratuitement pendant 30 jours, vous pourrez également prétendre à d’autres avantages comme la livraison offerte sur certains produits commandés sur la plateforme ou encore l’accès à Prime Vidéo ou Prime Music pour retrouver vos streaming favoris.

