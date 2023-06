Roland-Garros: Rinderknech éliminé, il n’y a déjà plus de Français en lice dès la fin du 2e tour, un triste record égalé

Avec l’élimination d’Arthur Rinderknech face à Taylor Fritz jeudi soir, il n’y a plus aucun joueur français engagé dans les tableaux masculin et féminin au troisième tour de Roland-Garros. Comme en 1968 et 2021.

Ils n’étaient plus que trois en lice ce jeudi matin. Cette fois, il n’y a plus de Français à Roland-Garros. Après un mercredi noir marqué par l’élimination de six Tricolores (Caroline Garcia, Léolia Jeanjean, Lucas Pouille, Luca Van Assche, Ugo Humbert et Corentin Moutet), le tennis français s’est une nouvelle fois tristement fait remarquer avec un autre zéro pointé jeudi Porte d’Auteuil. Exit Océane Dodin, Diane Parry et Arthur Rinderknech, respectivement éliminés par Ons Jabeur, Mirra Andreeva et Taylor Fritz.

Comme en 1968 et en 2021

Pour la troisième fois dans l’histoire de Roland-Garros, aucun joueur français ne sera en lice au 3eme tour dans le tableau féminin et le tableau masculin. Il s’agit d’un triste record égalé. Pour trouver la trace d’une telle médiocrité, il ne faut pas remonter bien loin puisqu’un tel fiasco est arrivé il y a deux ans, en 2021, dans l'ère Open, mais aussi en 1968.

Dernier représentant tricolore, Arthur Rinderknech a livré une belle bataille face à Taylor Fritz, numéro 8e mondial. Après le gain de la première manche, le Français a toutefois subi la régularité de l'Américain (2-6, 6-4, 6-3, 6-4), qui sera opposé à l'Argentin Francisco Cerundolo au 3e tour. Un stade qu'aucun Français ne verra.