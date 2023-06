Roland-Garros: Dodin, Parry, Rinderknech... les trois dernières chances pour éviter le zéro pointé

La France ne compte plus que trois représentants à Roland-Garros alors que le deuxième tour s’achève ce jeudi: Océane Dodin, Diane Parry et Arthur Rinderknech. Mais les deux joueuses et le dernier bleu du tableau masculin vont devoir sortir le grand jeu pour poursuivre l’aventure et éviter un nouvel échec monumental pour le tennis tricolore à domicile.

Avec le forfait de Gaël Monfils, le tennis français a perdu plus qu'un showman à Roland-Garros. Si le joueur de 36 ans aurait eu fort à faire pour éliminer le Danois Holger Rune, une blessure au poignet l'a poussé à se retirer du tournoi avant même d'entrer sur le court.

Suite à ce retrait, ils ne reste plus que trois représentants tricolores encore en lice dans le Grand Chelem parisien: Océane Dodin, Diane Parry et Arthur Rinderknech. Mais le parcours des deux joueuses et du joueur français pourraient s'arrêter dès ce jeudi lors du deuxième tour. Au lendemain des éliminations de Caroline Garcia et Ugo Humbert, numéros 1 du clan bleu, la France joue déjà gros à domicile.

Un (petit) coup à jouer pour Rinderknech

78e joueur mondial avant le tournoi disputé à Paris, Arthur Rinderknech est le mieux classé des trois derniers joueurs bleus en lice. Mais le tombeur de Richard Gasquet au premier tour se retrouve opposé à l'un des meilleurs joueurs du circuit. Si la terre battue n'est pas sa surface de prédilection, l'Américain Taylor Fritz partira favori de son duel face au Français.

A 25 ans, l'actuel 8e joueur du classement ATP n'a jamais brillé à Roland-Garros et n'y a atteint le troisième tour qu'à une seule reprise (en 2020). Un motif d'espoir pour Arthur Rinderknech? Pas sûr puisque Taylor Fritz connaît sa meilleure saison sur terre battue avec notamment des demi-finales à Monte-Carlo, Munich et Genève. Quelques jours après avoir obtenu sa premère victoire à Roland-Garros, le Français compte sur le soutien du public du court Suzanne-Lenglen pour renverser son rival américain et signer son meilleur parcours dans le Grand Chelem parisien.

Dodin rêve d'un expoit face à Jabeur

Malmenée mais finalement victorieuse de sa compatriote Selena Janicijevic au tour précédent en trois sets, Océane Dodin n'aura pas le droit à l'erreur ce jeudi. Et pour cause, Ons Jabeur se dressera face à la Française sur le court Philippe-Chatrier. C'est simple, Océane Dodin aura besoin d'un véritable exploit pour venir à bout de l'actuelle 7e joueuse du classement WTA.

Si la Tunisienne n'a jamais dépassé les huitièmes de finale à Roland-Garros et reste même sur une élimination au premier tour en 2022, Ons Jabeur a remporté un titre cette année sur l'ocre lors du tournoi de Charleston au mois d'avril. De son côté, Océane Dodin ne dispose pas vraiment de garanties sur terre battue. La Française, 122e mondiale, n'a atteint qu'une seule fois le deuxième tour à Roland-Garros (en 2017) et n'a pas vraiment brillé cette saison sur la surface.

Parry face à la pépite Andreeva

Première de cordée ce jeudi et joueuse la mieux classée parmi les trois derniers représentant tricolore, Diane Parry semble avoir une vraie chance de se qualifier pour le troisième tour à Roland-Garros. Contrairement à Océane Dodin et Arthur Rinderknech, la Française est mieux classée que son adversaire du jour, Mirra Andreeva (78e mondiale contre 143e pour la Russe). Mais cela ne veut certainement pas dire que Diane Parry aura un match facile sur le court Simonne-Mathieu.

Si elle n'a pas encore pris place dans le top 100 de la WTA, Mirra Aandreeva est déjà considérée comme l'un des plus gros espoirs du circuit féminin. A seulement 16 ans, la Russe installée à Cannes depuis janvier 2022 est devenue la plus jeune joueuse de l'histoire à atteindre les huitièmes de finale d'un tournoi WTA 1000 en avril à Madrid.

Véritable phénomène de précocité, Mirra Andreeva est une pépite et possède déjà de sacré arguments à faire valoir à Roland-Garros. Mais comme toutes les joueuses en devenir, elle peut encore passer à côté d'un match et Diane Parry pourrait en profiter ce jeudi lors du deuxième tour.

Méfiance tout de même puisque pour sa première participation au Grand Chelem parisien, la Russe est sortie des qualifications et n'a pas perdu le moindre set en quatre matchs. Charge à Diane Parry de mettre fin à son aventure dans la capitale pour éviter un potentiel troisième zéro pointé. Après 1968 et 2021, la France risque à nouveau de se retrouver sans qualifié au troisième tour à Roland-Garros... à moins d'un gros matchs d'Océane Dodin, Arthur Rinderknech et Diane Parry.