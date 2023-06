Roland-Garros: Sabalenka refuse encore la conférence de presse

La Bélarusse Aryna Sabalenka a encore refusé de répondre aux questions en conférence de presse pour éviter les questions sur la guerre en Ukraine.

Aryna Sabalenka a de nouveau été autorisée à ne pas se rendre en conférence de presse après sa victoire dimanche en 8es de finale à Roland-Garros, comme elle l'avait fait au tour précédent, a annoncé l'organisation du tournoi. "Aryna Sabalenka ne donnera pas de conférence de presse générale ce soir (dimanche). Une interview sera menée par un représentant de la WTA et un transcript sera distribué", indique l'organisation. Comme vendredi, la joueuse de 25 ans "ne recevra pas d'amende" pour cette absence à une conférence de presse obligatoire.

"Je ne me suis pas sentie en sécurité"

Elle avait fait valoir vendredi qu'elle ne se sentait "pas en sécurité" en conférence de presse après avoir été pressée deux jours plus tôt de questions insistantes sur sa position concernant la guerre en Ukraine et ses relations avec l'autoritaire chef de l'État bélarusse Alexandre Loukachenko.

"Depuis des mois je réponds à ces questions à tous les tournois et j'ai été très claire sur mes sentiments et mes opinions. Ces questions ne me dérangent pas, je sais que je dois répondre aux médias sur des questions qui ne sont pas liées à mon tennis ni à mes matches. Mais, mercredi (après le deuxième tour, ndlr), je ne me suis pas sentie en sécurité", avait-elle expliqué.

La Bélarusse s'est qualifiée pour les quarts en battant dimanche l'Américaine Sloane Stephens 7-6 (7/5), 6-4. Elle fait partie des grandes favorites pour le titre avec la Polonaise Iga Swiatek qu'elle ne peut retrouver qu'en finale. Au prochain tour, elle affrontera l'Ukrainienne Elina Svitolina, qui a refusé de serrer la main de son adversaire russe Anna Blinkova au 3e tour.

"Je suis Ukrainienne, je fais tout ce que je peux pour soutenir (...) celles et ceux qui sont sur le front, qui se battent pour notre pays, nos terres, a-t-elle ajouté. Imaginez maintenant que ces personnes-là me voient agir comme si de rien n'était... Ce que les Russes font à notre pays est vraiment affreux", s'était justifiée l'épouse de Gaël Monfils après son match.