Roland-Garros: Swiatek sacrée pour la deuxième fois après une démonstration contre Gauff

Ultra-favorite sur le papier, la numéro 1 mondiale Iga Swiatek a balayé la jeune Américaine Coco Gauff en deux sets (6-1, 6-3) et 1h08 de jeu, ce samedi lors de la finale du tournoi dames de Roland-Garros. Avec 35 victoires consécutives, la Polonaise égale la série de Venus Williams et confirme qu'elle reste la patronne sur le circuit.

Qui peut arrêter Iga Swiatek ? Favorite avant le début du tournoi, la numéro 1 mondiale a enclenché le mode rouleau-compresseur pour s'offrir son deuxième titre à Roland-Garros après avoir sèchement battu la jeune Américaine Coco Gauff en deux sets (6-1, 6-3) et 1h08 de jeu ce samedi. Comme sur les tours précédents, la Polonaise est allée très vite, profitant de la nervosité de son adversaire pour imposer son jeu dès le premier set.

Ce nouveau couronnement à Paris après le sacre surprise de l'automne 2020 scelle trois mois de domination sans partage de l'enfant de Varsovie, tout juste 21 ans, vainqueur désormais de six tournois consécutifs (Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart, Rome et donc Roland-Garros). Iga Swiatek devient la première lauréate à s'être imposée plus d'une fois Porte d'Auteuil depuis Serena Williams en 2015. Elle égale la série insensée de victoires consécutives de sa soeur Venus Williams: 35 en 2000, mais reste encore loin du record de Martina Navratilova (74 victoires en 1984).

La réaction tardive de Gauff

Pour sa première finale de Grand Chelem, Coco Gauff a mis du temps à entrer dans sa finale. Surclassée dans la première manche, la joueuse de 18 ans, plus jeune finaliste à Paris depuis Kim Clijsters en 2001, s'est réveillée dans le deuxième set en prenant d'entrée le service de la Polonaise pour la première fois du match. Mais elle a ensuite subi la loi de la numéro une mondiale, qui a renversé la situation

Près de trois ans après sa révélation au grand public, l'Américaine a franchi un nouveau pas dans sa jeune carrière, même si la victoire n'est pas au bout. En 2019, elle explosait aux yeux du monde en faisant tomber Venus Williams à Wimbledon; quelques semaines plus tard, elle remportait son premier tournoi WTA à Linz et en janvier 2020 s'offrait la tenante du titre Naomi Osaka au troisième tour de l'Open d'Australie. Le tout à 15 ans.

Il faudra donc attendre un peu pour voir Coco Gauff s'offrir son troisième titre en carrière en simple. Elle pourrait néanmoins remporter Roland-Garros cette année, en cas de succès en double avec sa partenaire Jessica Pegula. La paire américaine est opposée à Kristina Mladenovic et Caroline Garcia ce dimanche.