Roland-Garros: à 18 ans, Gauff disputera sa première finale de Grand Chelem face à Swiatek

Coco Gauff et Iga Swiatek n’ont eu aucun mal à se défaire de Martina Trevisan et de Daria Kasatkina en demi-finales de Roland-Garros ce jeudi. Les deux joueuses s’affronteront samedi sur le court Philippe-Chatrier à 15h.

Place à la jeunesse. Iga Swiatek (21 ans) et Coco Gauff (18 ans) se sont qualifiées pour la finale de Roland-Garros ce jeudi. Si Iga Swiatek, lauréate de l’édition 2020 et finaliste en 2021 est rompue aux grands rendez-vous, Coco Gauff va jouer la première finale de Grand Chelem de sa jeune carrière.

>> Roland-Garros: les matchs et résultats en diect

Swiatek, numéro une mondiale, s’est débarrassée de la Russe Daria Kasatkina en demi-finale en deux sets (6-2, 6-1) et seulement une heure de jeu. Avant cette demie, la Polonaise avait successivement écarté Lesia Tsurenko, Alison Riske, Danka Kovinic, Zheng Qinwen et Jessica Pegula. Côté Gauff, l’Américaine a réservé le même sort à Martina Trevisan, 59e joueuse mondiale et surprise de cette quinzaine parisienne. Après deux sets rondements menés, la 24e joueuse WTA s’est offerte son billet pour la finale en 1h26 (6-3, 6-1).

Pour l’heure l'Américaine n’a pas concédé le moindre set durant ces Internationaux de France alors que sa future adversaire a lâché une manche contre la Chinoise Zheng.

Contrairement aux dernières éditions, cette finale réunit deux figures majeures du tennis féminin. Si Gauff n’a jamais atteint une finale de Grand Chelem, elle s’était déjà illustrée en arrivant en huitième de finale de l’US Open en 2020 et de Wimbledon en 2019. De son côté, Swiatek est toujours invaincue depuis 34 matchs et essayera d’effacer la déception de son élimination surprise en demie de l’Open d’Australie en janvier dernier.

Cette finale est également la plus jeune proposée par Roland-Garros depuis l’édition 1997. Cette année-là, la Croate Iva Majoli (19 ans) triomphait de la jeune Martina Hingis (16 ans) en deux sets.

La finale, qui aura lieu sur le court Philippe-Chatrier ce samedi à 15h, opposera donc deux superstars qui font le présent et assureront certainement le futur du tennis mondial féminin.