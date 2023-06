Stephens - Sabalenka : sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ?

Premier match féminin de la quinzaine en night-session. Un match qui mettra aux prises Aryna Sabalenka à Sloane Stephens. Voyons ensemble comment suivre la rencontre.

Duel entre deux anciennes gagnantes de Grand Chelem.

L’américaine Sloane Stephens, vainqueur de l’US Open 2017 défie la biélorusse Aryna Sabalenka, vainqueur de l’Open d’Australie 2023 sur le court central Philippe Chatrier. Pour arriver à ce stade de la compétition, Sabalenka n’a pas perdu le moindre set. De son côté, l’américaine a facilement remporté ses deux premières rencontres avant de devoir batailler en trois sets au troisième tour. A noter que la vainqueur de cette rencontre défiera Svitolina ou Kasatkina au prochain tour.

