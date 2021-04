Tennis: un report de Roland-Garros à l'étude

A la suite de l'annonce de la Ministre déléguée aux sports, Roxana Maracineanu, RMC Sport confirme que des discussions sont bien en cours concernant un report de quelques jours de Roland-Garros, dont le démarrage est prévu le 23 mai prochain.

Après l'annonce de la Ministre déléguée aux sports, Roxana Maracineanu, dimanche au micro de France Info, RMC Sport confirme que des discussions entre le Ministère et la Fédération française de tennis sont bien en cours concernant l'éventualité d'un report de quelques jours voire d'une semaine de Roland-Garros 2021, initialement programmé du 23 mai-6 juin, avec des qualifications débutant le 17 mai.

A cette heure, rien n'est encore acté, les réunions sont toujours en cours, et plusieurs scénarios sont sur la table. L'éventualité, en cas de report confirmé du tournoi, d'une jauge de spectateurs contrôlée est aussi évoquée pour faire de Roland-Garros le premier événement sportif international à accueillir du public sur le sol français.

Les consultations se poursuivent également avec les différents acteurs du tennis professionnel (ATP, WTA) pour caser le tournoi dans le calendrier. Si le report d'une semaine était validé, Roland-Garros empiéterait légèrement sur le début de la saison sur gazon. Sans pour autant mettre en péril l'organisation de Wimbledon.

Limiter les chances de propagation du virus

Au micro de France Info ce dimanche, Roxana Maracineanu avait annoncé que des discussions avaient lieu avec les organisateurs de Roland-Garros concernant un report du tournoi, avec l'intention de limiter les chances de voir un cluster apparaître : "Nous sommes en discussion avec les organisateurs de Roland-Garros pour voir s’il faut le changer de date pour que ça tombe vers une reprise possible de toute la pratique sportive et des grands événements. Bien que le sport de haut niveau soit préservé, on essaie, y compris sur la pratique professionnelle du sport, de limiter les chances de cluster, de propagation du virus."

