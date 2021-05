Rome: retour perdant mais encourageant pour Monfils

Pour son retour sur les courts, Gael Monfils s'est incliné lors du premier tour du Masters 1000 de Rome face à l'Italien, Lorenzo Sonego (6-4, 5-7, 6-4). Le Français n'avait plus joué depuis l'Open d'Australie et avait réussi à recoller son adversaire lors du deuxième set avant de s'incliner.

On ne l'avait plus vu sur les courts depuis sa défaite, début février, à l'Open d'Australie face à Emil Ruusuvuori. Incapable de retrouver son tennis depuis plusieurs mois, le Français avait avoué traverser un moment difficile de sa carrière au sortir de son élimination.

"Je joue mal, je n'arrive pas à servir, je n'arrive plus à faire un coup droit, je fais des fautes, a-t-il déclaré en conférence de presse. Je suis 6 mètres derrière, je mets des bâches. Je n'ai pas de confiance. Je ne me sens pas bien, ça se voit. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. Là, c’est compliqué, j’ai zéro confiance."

Le Parisien s'était accordé une longue pause pour mieux rebondir. Pour son entrée en matière sur la terre battue du tournoi de Rome ce mardi, Gaël Monfils s'est incliné face à Lorenzo Sonego (6-4, 5-7, 6-4), numéro 33 mondial.

Aucun Français ne sera au second tour

S'il n'a toujours pas retrouvé le goût de la victoire qu'il n'a plus savouré depuis maintenant plus d'un an et une victoire en quart de finale de Dubaï face à Richard Gasquet le 27 février 2020, Gaël Monfils a signé un retour sur les courts encourageant.

Après un premier set perdu, le Français est parvenu à recoller au score en s'offrant le deuxième. Le numéro 15 mondial s'est incliné dans le dernier set après une belle bataille qui aura duré 2 heures et 48 minutes. Un retour encourageant malgré la défaite.

Gaël Monfils était le dernier Français encore en lice après les défaites de Benoît Paire, Ugo Humbert, Adrian Mannarino et Richard Gasquet. La France n'aura donc aucun représentant au second tour de ce tournoi de Rome.