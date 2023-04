Tennis: 58 mots, la conférence de presse surréaliste de Raducanu avant son entrée en lice à Madrid

Alors qu'elle s'apprêtait à défier la qualifiée bulgare Viktoriya Tomova pour son entrée en lice lors du Masters de Madrid ce mercredi, la Britannique Emma Raducanu s'est montré d'une humeur massacrante mardi en conférence de presse. En 16 questions, la 85e joueuse mondiale a délivré... 58 petits mots. Elle a finalement déclaré forfait.

Emma Raducanu a, semble-t-il, de plus en plus de mal à cacher sa frustration en conférence de presse. Celle qui a remporté l'US Open en 2021 voit son classement WTA chuter inexorablement ces derniers mois et reste sur trois défaites consécutives sur ses trois derniers matchs sur le circuit, dont le dernier le 18 avril dernier au premier tour du tournoi de Stuttgart contre Jelena Ostapenko (2-6, 1-6).

16 questions, 58 mots prononcés en trois minutes de conférence de presse

Cette claque ne met définitivement pas la Britannique, désormais 85e mondiale, dans les meilleures dispositions au moment d'aborder Roland-Garros dans quelques semaines. Alors qu'elle allait tenter de mettre fin à cette sale série ce mercredi après-midi pour son entrée en lice lors du Masters de Madrid contre la qualifiée bulgare Viktoriya Tomova, Raducanu a été particulièrement concise dans ses réponses face aux journalistes, mardi. Quelques heures avant d'annoncer son forfait pour le tournoi, officiellement pour un problème à la main droite.

La presse anglaise révèle en effet qu'en 16 questions, la joueuse de 20 ans n'a prononcé que 58 mots. L'échange, quant à lui, n'a duré que trois minutes avant d'être interrompu par un représentant de la WTA. Une situation particulièrement gênante que n'a pas manqué de retranscrire le Daily Mail.

"Est-ce délibéré de ne pas nous rendre les choses faciles?" - "Non"

Interrogée sur sa blessure au poignet, Raducanu a simplement répondu : "Nous nous en occupons". Elle a également répondu par un simple "non" lorsqu’on lui a demandé si elle faisait quelque chose de différent pour aider à gérer le problème. Petit florilège des autres réponses :

"Que pensez-vous de votre tirage pour ce premier match à Madrid?" - "Il est ce qu'il est" ; "Votre compatriote Jodie Burrage connaît des résultats encourageants en ce moment. C'est une amie à vous, n'est-ce pas?" - "oui" ; "C'est bien de la voir grimper les échelons?" - "Oui, bien sûr" ; "Avez-vous quelque chose à dire à son propos, car nous essayons de l'interroger?" - "Oui, je l'aime bien" ; "Vous aimez bien Jodie?" - "Oui, c'est une bonne joueuse" ; "Rien à propos de sa progression au classement?" - "C'est bien" ; "Vous ne rendez pas l'échange facile... est-ce que c'est délibéré, de ne pas nous rendre les choses faciles?" - "Non".

Nul doute que son prochain passage devant la presse devrait être suivi avec attention.