Tennis: Andy Murray invité au Masters 1000 de Paris-Bercy

Le Masters 1000 de Paris-Bercy commencera le 1er novembre. Pour l’occasion, les organisateurs du tournoi ont annoncé ce jeudi avoir invité l’Ecossais Andy Murray. De retour sur le devant de la scène malgré une prothèse à la hanche, le tennisman de 34 ans n’a plus joué le tournoi parisien depuis cinq ans.

L'ex numéro 1 mondial et triple lauréat du Grand Chelem Andy Murray (34 ans) continue d'évoluer sur les courts de tennis malgré une prothèse à la hanche. L’Ecossais reste sur une défaite en huitièmes de finale face à Carlos Alcaraz en deux sets lors de l’ATP Vienne.

Le lundi 1er novembre, débutera le Masters 1000 de Paris-Bercy, auquel le 156ème mondial va participer puisque les organisateurs du tournoi lui ont envoyé une invitation pour le tableau principal ce jeudi. Dans un entretien accordé à Ouest France il y a quelques semaines, Murray avait assuré qu’il avait la motivation pour jouer au haut niveau: "Je suis toujours très motivé pour défier les meilleurs joueurs. J’ai la motivation et la concentration pour jouer à nouveau au plus haut niveau et je travaille très dur pour y arriver. C'est formidable d'être de retour sur le circuit et j'étais heureux de participer aux Jeux Olympiques cet été. J'apprécie vraiment de pouvoir à nouveau être sur le court".

À noter que ce sera son premier tournoi parisien depuis cinq ans et sa victoire contre Isner dans la salle de Bercy.

Plusieurs Français invités

Plusieurs joueurs Français se sont vus également envoyer une invitation par les organisateurs du Masters 1000. A savoir Richard Gasquet (46ème), Pierre-Hughes (104ème) et Arthur Rinderknech (65ème) qui ont obtenu un billet pour le tableau principal.

Tandis que Hugo Gaston (107ème), Lucas Pouille (153ème) et le junior Luca Van Assche se sont vus offrir la possibilité de disputer les qualifications programmées samedi et dimanche.