Tennis: attaque raciste, riposte de la WTA... la polémique enfle après l'abandon de Zhang en Hongrie

De la WTA au Hungarian Grand Prix en passant par les joueuses du circuit, les réactions se sont multipliées vingt-quatre heures après le match polémique entre Shuai Zhang et Amarissa Toth, remporté par la Hongroise lundi après l'abandon de la Chinoise, dépitée par le comportement de son adversaire.

Le feuilleton continue après la controverse autour de Shuai Zhang. Au lendemain du 16e de finale polémique entre la 28e mondiale chinoise et la jeune Hongroise Amarissa Toth (548e), qui évoluait à domicile au premier tour du WTA 250 de Budapest, les réactions se multiplient sur le circuit. Et pour certaines, elles deviennent de plus en plus absurdes.

Après avoir effacé la marque de la balle polémique sous les applaudissements de son public, Toth, 20 ans, a d'abord remis la faute sur son adversaire plutôt que de reconnaître avoir agi de manière inappropriée.

" Je n’ai pas compris pourquoi elle en a fait tout un plat, pourquoi elle voulait inverser la décision de l’arbitre. Je ne comprends pas pourquoi elle ne l’a pas acceptée, mais elle s’est créée des ennuis toute seule", a estimé au micro de Radio Kossuth celle qui a célébré sa victoire en levant les bras après l'abandon de Zhang, dépitée par le comportement de son adversaire.

"La WTA ne tolère aucune forme de racisme, quel qu'en soit le contexte"

Face au tollé provoqué, le tournoi hongrois s'est lui fendu d'un commentaire des plus lunaires. Prenant la défense de la joueuse locale tout en ne manquant pas de porter une accusation qui risque de faire parler. "La Hongroise n'a rien fait qui puisse être décrit comme un manque d'intégrité. Et il n'y a aucune déviation, aucun malentendu. Les Chinois manipulent le monde avec une vidéo manipulatrice", a lâché dans un commentaire sur Facebook le compte officiel du Hungarian Grand Prix.

Dans l'oeil du cyclone, la joueuse chinoise a elle reçu autant de soutiens de joueuses du circuit que d'attaques d'anonymes sur la toile. Ce qui a poussé la WTA à réagir elle aussi officiellement. "La WTA ne tolère aucune forme de racisme, quel qu'en soit le contexte. L'incident malheureux qui s'est produit hier lors du Grand Prix de Hongrie et les messages postés par la suite sont en cours d'examen et seront traités", a indiqué l'instance sur Twitter.

L'incident s'est déroulé dans le premier set du match, lorsqu'un coup de Shuai Zhang est déclaré faute. La tête de série n°2 pense que la balle a touché la ligne, ce que les images laissent également penser. L'arbitre vérifie la marque et maintient qu'il y a faute. Stupéfaite, Zhang réclame l'intervention de la supervision du tournoi. Mais son adversaire ne l'entend pas de cette oreille: tout sourire, un point après, Amarissa Toth effacera la marque avec ses pieds.