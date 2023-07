Tennis: controverse à Budapest, Shuai Zhang abandonne après un manque de fair-play de son adversaire

Shuai Zhang, qui voulait contester une décision de l'arbitre lors du tournoi de Budapest, a vu sa marque de balle être effacée par son adversaire Amarissa Toth, soutenue par son public.

Le fair-play a disparu lors du Hungarian Grand Prix. La joueuse chinoise Shuai Zhang a préféré abandonner le tournoi WTA de Budapest après s'être fait effacer une marque de balle par son adversaire hongroise Amarissa Toth, alors qu'une réclamation était en cours.

L'incident s'est déroulé dans le premier set de ce 16e de finale. Il y avait 5-5, 15-15, lorsqu'un coup de Shuai Zhang est déclaré faute. Mais la tête de série numéro deux pense que la balle a touché la ligne, ce que les images laissent également penser. L'arbitre drefuse alors de vérifier la marque et maintient qu'il y a faute.

Stupéfaite, Shuai Zhang réclame l'intervention de la supervision du tournoi. Mais son adversaire ne l'entend pas de cette oreille: tout sourire, un point après, et alors qu'il y a 30-30, Amarissa Toth efface la marque de la balle avec ses pieds. Le tout sous des applaudissements du public hongrois.

Submergée par l'émotion

"Laisse la marque! Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi as-tu fait ça?", s'indigne Shuai Zhang. Pendant ce temps, le public continue d'exprimer ses encouragements pour Amarissa Toth, 548e mondiale.

Face à cette situation, Shuai Zhang se retrouve submergée par l'émotion. De retour sur son banc dans la foulée, à 6-5 pour la Hongroise, en larmes, elle préfère abandonner. Le public applaudit, Amarissa Toth célèbre sa victoire en levant les bras, sous le nez de Zhang, juste après l'abandon de la Chinoise.

De nombreux soutiens pour Shuai Zhang

Les images de l'incident sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Shuai Zhang a reçu de nombreux soutiens, notamment de la part de joueuses du circuit WTA, comme Ons Jabeur ou Victoria Azarenka. "Je vous aime les gars et toutes les filles qui me soutiennent et qui sont à mes côtés", a-t-elle réagi dans un tweet.

Amarissa Toth, elle, campe sur sa position. "Je n'ai pas compris pourquoi elle en a fait tout un plat, pourquoi elle voulait annuler la décision du juge. Je ne comprends pas pourquoi elle ne l'a pas acceptée, elle s'est créé des ennuis", a-t-elle déclaré à Kossuth Rádió après le match. Pas sûr toutefois que la jeune joueuse de 20 ans se rende très populaire au sein du circuit WTA après cet incident.