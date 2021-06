Tennis: Bublik tente sept fois le service à la cuillère dans le même jeu

Opposé à l'Italien Lorenzo Sonego en quarts de finale du tournoi d'Eastbourne, Alexander Bublik a fait le show: malgré la défaite en deux sets (6-1, 7-5), le Kazakh a fait sourire le public en tentant sept services à la cuillère... dans le même jeu.

La prime de l'audace revient sans aucun doute à Alexander Bublik ce jeudi. En quarts de finale du tournoi sur gazon d'Eastbourne, le joueur kazakh, 39e mondial, a eu toutes les peines du monde à rivaliser avec son adversaire du jour, l'Italien Lorenzo Sonego (27e). Défait en deux manches (6-1, 7-5), il ne pourra pas regretter de ne pas avoir tout tenté pour tenter de déstabiliser son opposant.

Sept services à la cuillère, quand Bublik fait son show

Dans la deuxième manche, alors que le score était de 4-2 pour Sonego et que Bublik tentait tant bien que mal de rester dans le match, ce dernier a décidé d'employer les grands moyens: le service à la cuillère. Le Kazakh a réalisé six tentatives - infructueuses - avant, enfin, de parvenir à remporter le point tant espéré en montant à la volée. Le tout devant un public hilare qui a apprécié le culot du joueur d'1,96m, d'habitude plus à l'aise pour claquer des aces ou des services gagnants que des services à la cuillère.

Après ses six premiers échecs, Alexander Bublik avait toutefois prévenu : "je vais continuer à essayer jusqu'à ce que je gagne le point". Challenge atteint, donc. Il s'essaiera une dernière fois à la manoeuvre en fin de match, avec une variante - un service à la cuillère entre les jambes - de nouveau sans succès. Pas de quoi entamer le sourire du Kazakh après la balle de match. Car à défaut d'attraper la victoire, il a au moins eu le mérite de faire le show.