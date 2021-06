Halle: Humbert s’offre Rublev et le plus grand titre de sa carrière

Le Français Ugo Humbert a remporté dimanche le tournoi sur gazon de Halle en battant en finale le Russe Andrey Rublev 6-3, 7-6 (7-4).

Ugo Humbert marche sur les traces de son illustre aîné Henri Leconte, vainqueur de la première édition en 1993, à Halle, et signe en Allemagne le plus grand succès de sa carrière. Le Lorrain de 22 ans (29 coups gagnants, 17 fautes directes) a dominé en deux sets (6-3, 7-6 [7/4]) le Russe Andrey Rublev en finale du tournoi de Halle, décrochant ainsi le troisième titre de sa carrière, le premier dans la catégorie des ATP 500. Seuls cinq joueurs français en activité se sont imposés dans un tournoi ATP 500: Jo-Wilfried Tsonga, Gaël Monfils, Gilles Simon, Lucas Pouille et donc Ugo Humbert.

25e mondial et le plein de confiance avant Wimbledon

La première fois que Rublev et Humbert s’étaient rencontrés sur le circuit principal, le Russe l’avait emporté en trois manches (4-6, 6-4, 7-5), à Saint-Pétersbourg. Mais ce dimanche, le Russe est apparu très nerveux sur le court, tout le contraire de son adversaire, très relâché, et prêt à sauter sur la première occasion de ravir la mise en jeu du Russe, en difficulté avec sa première balle (59% de premières balles). Ce qu’il est parvenu à faire à 4-3. Humbert a ensuite eu les nerfs solides pour repousser deux balles de break alors qu’il servait pour le gain du set, à 5-3.

Contrairement à ses matches précédents, Humbert n’a cette fois eu besoin que de deux manches pour l’emporter, grâce à un jeu décisif parfaitement maîtrisé. Le gaucher va grimper de la 31e à la 25e place au classement ATP. Ugo Humbert conclut en beauté un tournoi durant lequel il est parvenu également à battre un autre membre du Top 10, Alexander Zverev (6e), au deuxième tour. A une semaine de Wimbledon, c'est son troisième titre après Anvers (en salle) et Auckland (sur dur extérieur) en 2020.