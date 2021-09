Tennis: des règles plus strictes pour les pauses toilettes ?

Selon les informations de Reuters, l'ATP envisage de durcir le règlement sur les "toilet breaks", qui ont fait polémique lors du dernier US Open. Stefanos Tsitsipas avait particulièrement été critiqué par le public et ses adversaires pour ses pauses interminables.

C’est le sujet qui a fait polémique lors du dernier US Open. Stefanos Tsitsipas a fait grincer des dents à New York avec ses pauses vestiaires jugées beaucoup trop longues par le public et certains de ses adversaires. Le Grec a usé lors de ses matchs d’un droit inscrit au règlement de l'ATP mais dont les contours manquent totalement de clarté puisqu'aucune limite de temps n'est imposée aux joueurs souhaitant faire un break urinaire. Beaucoup l’ont accusé de casser le rythme à outrance ou d’en profiter pour discuter tactique avec son coach.

"Il met deux fois plus de temps pour aller aux toilettes que Jeff Bezos pour aller dans l'espace. C'est intéressant", a ainsi ironisé Andy Murray sur Twitter, en référence au trajet de quelques minutes entre la Terre et l'espace effectué par le milliardaire américain en juillet dernier. Même agacement du côté d’Adrian Mannarino, victime de Tsitsipas au deuxième tour de l’US Open : "Je trouve que le règlement est mal fait. J'ai lu une interview où il expliquait que cela faisait partie de sa routine. Forcément, cela aide. Si tu as perdu un set, que tu es énervé, cela te fait une pause, tu souffles un peu, tu fais redescendre la température." Qu’il se rassure, ces pauses toilettes interminables pourraient bientôt être de l’histoire ancienne.

Tsitsipas ne comprenait pas les critiques

Selon les informations de Reuters, l’ATP envisage de durcir le règlement à ce sujet. "Il y aura un changement sur les règles concernant les pauses toilettes et les temps morts médicaux sur le terrain. J'espère qu'avant le début de la prochaine saison, en janvier, nous aurons des règles plus strictes. C'est un problème depuis longtemps, mais nous adoptons maintenant une approche sérieuse pour essayer de changer cela", a indiqué à Reuters une source au sein de l’ATP, sans donner plus d'indication sur ce qui pourrait être concrètement mis en place.

Malgré les critiques de ses rivaux et les sifflets des spectateurs, qui n’appréciaient pas vraiment de le voir s’éclipser du court, Tsitsipas s’était défendu en expliquant ne "rien faire de mal". "J'essaie d'être aussi rapide que possible. Parfois, j'ai juste besoin d'un peu plus de temps. Si je reste dans les limites des directives, alors quel est le problème? Je ne comprends simplement pas quand certains critiquent d'autres joueurs. J'ai tout fait de la bonne manière. Si je ne l'ai pas fait, je devrais être pénalisé", avait-il réagi. A l’avenir, il devra peut-être moins traîner au moment de soulager sa vessie.