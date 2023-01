Tennis: Djokovic acclamé pour son retour en Australie

Près d'un an après son expulsion en raison de sa non-vaccination contre le Covid-19, Novak Djokovic a effectué son retour en Australie à l'occasion d'un match en double. Il a reçu un accueil chaleureux de la part du public.

Le Serbe Novak Djokovic a eu le droit à un accueil chaleureux lundi au tournoi d'Adelaïde, pour sa première rencontre officielle en Australie depuis le feuilleton de son expulsion du pays l'an dernier en raison de son statut de non vacciné contre le Covid-19.



Le joueur aux 21 titres du Grand Chelem a effectué ses débuts dans le cadre d'un double au côté du Canadien Vasek Pospisil, conclu par une défaite en trois sets face aux spécialistes Tomislav Brkic (BOS) et Gonzalo Escobar (ECU). Mais l'essentiel était ailleurs pour "Nole".

En quête d'un 22e Grand Chelem à Melbourne

Applaudissements, encouragements au rythme des "Novak, Novak", puis séances de selfies et d'autographes à sa sortie, Djokovic, actuellement 5e au classement ATP, a reçu un accueil particulièrement enthousiaste. Certes, les drapeaux serbes dans les tribunes bondées témoignaient de la présence de nombreux compatriotes, mais le joueur de 35 ans a semblé faire l'unanimité.



Un monde d'écart par rapport au traitement dont il avait fait l'objet il y a un an de la part des autorités après qu'il eut tenté de contourner l'obligation vaccinale alors en vigueur dans ce pays. Cet épisode lui avait valu d'être expulsé après un séjour dans un centre de rétention, des critiques de la classe politique locale et un recours en justice.



Djokovic avait également écopé d'une interdiction de territoire de trois ans, mais cette mesure a été levée à la faveur d'un changement de gouvernement en Australie. A son arrivée dans le pays la semaine dernière, "Djoko", qui tentera ce mois de décrocher un 22e titre du Grand Chelem à Melbourne (16-29 janvier), a admis qu'il n'oublierait jamais cette mésaventure, mais précisé vouloir "aller de l'avant". Le Serbe fera son entrée en simple mardi à Adélaïde face au Français Constant Lestienne.