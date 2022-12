Tennis: Djokovic espère être "convenablement accueilli" à l'Open d'Australie pour son retour

Novak Djokovic devrait faire son retour à l’Open d’Australie en janvier, un an après avoir été empêché de participer à l'édition 2022 en raison de son statut vaccinal. Le Serbe compte sur la bienveillance du public pour l'aider dans sa quête d'un dixième titre à Melbourne.

Novak Djokovic espère recevoir un accueil chaleureux de la part du public à l'Open d'Australie, un tournoi du Grand Chelem qu'il a remporté neuf fois. Et où l'ancien numéro 1 mondial effectuera son retour en janvier, après avoir manqué l'édition 2022.

"Après ce qu'il s'est passé l'année dernière, j'espère que je serai convenablement accueilli et que ça m'aidera à jouer mon meilleur tennis", a déclaré le Serbe de 35 ans devant la presse à Dubaï, vendredi. L'actuel numéro 5 mondial avait raté la dernière édition après avoir été expulsé du pays à cause de son statut vaccinal, au terme d'une saga politico-judiciaire hyper-médiatisée.

Non vacciné contre le Covid-19, il avait tenté de rentrer sur le territoire avec une dérogation finalement refusée, et avait été expulsé juste avant le début du tournoi après avoir passé plusieurs jours dans un centre pour migrants. Il avait été frappé en outre d'une interdiction de territoire de trois ans. Mais depuis, l'obligation vaccinale a été levée en Australie et le Serbe a obtenu son visa. Son interdiction d'entrée sur le territoire a été levée par la même occasion, en novembre.

"Tant que je joue à ce niveau, tant que j'ai le feu, je continuerai"

"Dans le passé, j'ai toujours eu la chance de démarrer très fort mes années en Australie et j'aime jouer ici", a affirmé Djokovic. Celui qui avait entamé l'année dans la peau du numéro 1 mondial a régressé en 2022 au classement, n'ayant pas pu disputer deux tournois du Grand Chelem, l'Open d'Australie et l'US Open, son refus de se faire vacciner contre le Covid-19 lui ayant alors fermé les portes de ces deux pays.

Malgré tout, il a réussi à remporter le tournoi de Wimbledon au cours d'une saison mouvementée pour lui, qu'il a terminée en trombe en remportant le Masters 1000 de Paris-Bercy puis les Masters à Turin. "J'aimerais pouvoir jouer aussi longtemps que possible", a ensuite déclaré "Djoko", interrogé sur son avenir.

"Je n'ai pas vraiment de chiffre en tête. Les choses avancent plutôt bien pour moi jusqu'à présent. Je ne peux pas me plaindre. Donc tant que je joue à ce niveau, tant que j'ai le feu, je continuerai", a poursuivi le Serbe. En cas de dixième titre à l'Open d'Australie, il égalera le record du nombre de titres remportés en Grand Chelem, actuellement la seule propriété de l'Espagnol Rafael Nadal, avec 22 levées.