Tennis: "Je sens que j'arrive au bout du chemin", Cornet songe à la retraite

Invitée ce dimanche de la matinale week-end de RMC, Alizé Cornet s'est confiée sur sa passion pour l'écriture. La Niçoise de 32 ans, qui vient de publier son premier roman, pourrait bientôt arrêter le tennis et se consacrer à cette reconversion.

Elle y pense de plus en plus. Du haut de ses 32 ans, Alizé Cornet a bien conscience que sa fin de carrière approche. Une perspective qui ne semble pas du tout l’angoisser. Car la Niçoise sait déjà ce qu'elle fera une fois qu'elle aura rangé ses raquettes. Sa passion pour l'écriture prendra une place encore plus grande dans sa vie. L'actuelle numéro un française et 34e mondiale vient de réaliser un rêve en publiant son premier roman, "La valse des Jours", aux éditions Flammarion. Sa reconversion est donc toute trouvée.

"J'ai toujours des ambitions"

Invitée ce dimanche de la matinale week-end de RMC, elle a reconnu qu'elle disputait "peut-être" sa "dernière saison". "Je laisse la porte ouverte pour l'année prochaine, a-t-elle confié. Je sens que j'arrive au bout du chemin, j'ai beaucoup donné au tennis. Avec ma transition de romancière, ça me donne envie de commencer le prochain chapitre de ma vie. J’anticipe la fin de carrière. Ce n’est pas vraiment prémédité. Evidemment, j’ai toujours des ambitions dans le tennis. Je me suis un peu détachée des objectifs de résultats parce que ça met beaucoup d'attente, de pression et ce n'est pas du bon stress. J'ai fait un quart de finale en Australie, car il y a eu un lâcher-prise. A Roland-Garros, il y a toujours une envie de trop bien faire. Donc j'ai envie de me faire plaisir cette année, de ne pas trop me focaliser sur les résultats et on verra où ça me mène."

Samedi, c'est Gilles Simon, ex-numéro 6 mondial et vainqueur de 14 tournois sur le circuit ATP, qui a annoncé qu'il allait mettre un terme à sa carrière. "Ce fut une aventure magique, merveilleuse et extraordinaire. Elle s'arrêtera à la fin de l'année. Il n'y a aucune tristesse, aucun regret. Juste la volonté de mettre tout ce qu'il me reste. Sur chaque match, jusqu'à la fin", a déclaré le joueur de 37 ans sur ses réseaux sociaux. Simon est le deuxième membre des "Quatre Mousquetaires", la génération talentueuse du tennis français de la fin des années 2000 et des années 2010, à dire stop, après Jo-Wilfried Tsonga, qui raccrochera après Roland-Garros.