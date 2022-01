Open d'Australie: "Djokovic s'est fait expulser comme un malpropre", dénonce Cornet

Alizé Cornet a sévèrement jugé la décision de l'Australie d'expulser Novak Djokovic au terme de ce qui restera comme le fiasco de ce début d'année 2022.

Novak Djokovic ne l’entendra peut-être pas mais la voix de soutien de la Française Alizé Cornet a une nouvelle fois retenti pour dénoncer le traitement réservé au Serbe, expulsé d’Australie à la veille des premiers matchs à l'Open d'Australie. Un tournoi où il avait la possibilité de battre le record de titres en Grand Chelem, co-détenu avec Rafael Nadal et Roger Federer. Au lieu de cela, le n°1 mondial pourrait bien perdre son statut au profit de Daniil Medvedev à l’issue du tournoi, si ce dernier s’impose en finale dimanche, face à Rafael Nadal.

Si Alizé Cornet martèle qu’elle n’a pas d’avis tranché, n’ayant pas "toutes les cartes en main", la Française estime tout de même que Djokovic "s’est fait expulser comme un malpropre du territoire". "Il avait eu un visa pour y entrer, et ce visa il ne l’avait pas trouvé dans une pochette surprise, quelqu’un lui a donné", a-t-elle souhaité rappeler en marge d’une dédicace de son livre, au Musée National du Sport de Nice.

Cornet: "Tout est devenu politique"

Non-vacciné, le n°1 mondial avait fièrement annoncé avoir reçu une exemption médicale pour jouer l’Open d’Australie, provoquant un tollé dans le pays. Ce fut sa première erreur. Mais il ne fut pas le seul responsable de cet improbable feuilleton, l’organisation du tournoi ayant ignoré les avertissements du gouvernement fédéral, qui lui rappelait pourtant l’obligation d’être doublement vacciné pour entrer sur le territoire australien.

Après un combat judiciaire dont il avait remporté la première manche, Djokovic a été expulsé. "Finalement, tout est devenu politique, regrette Alizé Cornet. C’est ce que je trouve dommage, ça a pris une ampleur dramatique." "Le fait de le virer d’Australie… il ne méritait pas ça, a insisté Cornet. Il n’était pas vacciné, tout le monde le sait, mais encore une fois, il a eu son visa. On se demande comment du coup. On se demande surtout où se situe la confusion, et ce qui l’a créée."

Pour Craig Tiley, directeur du tournoi, c'est "le constant changement de conditions" et la "mauvaise communication" avec le gouvernement fédéral qui ont conduit à l'expulsion de Djokovic. Tiley, qui est aussi le président de Tennis Australia, a assuré que son instance avait travaillé avec les autorités nationales, mais qu'en raison de la nature évolutive du variant Omicron, "il y avait eu beaucoup de contradictions et de complexité dans les informations reçues".