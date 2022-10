Tennis: Jürgen Briand, quand le rêve devient réalité

La semaine dernière, il a été l’attraction de l’Open de Vendée. Jürgen Briand s’est arrêté en demi-finales de ce tournoi Challenger après avoir remporté ses trois premières rencontres à ce niveau, dont une victoire face à un certain... Richard Gasquet. Invité du podcast Court Numéro 1, sur RMC, le Français revient sur cette semaine inoubliable.

"C’était un truc de fou. J’ai passé une semaine extraordinaire." Ces mots, ils sont prononcés par un homme heureux, très heureux même: Jürgen Briand. Invité du podcast tennis Court Numéro 1, sur RMC, le jeune homme confie également "être fatigué et avoir envie de dormir." Et pour cause, le natif de Rueil-Malmaison vient d’enchaîner trois victoires consécutives dans un tournoi Challenger, ses trois premières victoires à ce niveau.

"C’est surtout émotionnellement que ça a été compliqué à gérer. J’ai gagné un match à 0h30 et je suis parti manger un kebab à côté de la gare, se souvient, gêné, celui qui a battu Richard Gasquet. Lui, il voulait se maintenir dans le Top 100. Le jouer au premier tour et le sortir, ça m’a fait une double sensation. Bien entendu, j’étais heureux, mais j’étais triste à la fois car j’aurais voulu l’affronter plus tard."

Un 5eme set cinématographique

"Je n’avais jamais joué devant autant de monde. L’ovation du public devant autant de monde, c’était juste incroyable." Cette semaine restera marquée dans la tête de Jürgen Briand un long moment, car l’ancien joueur de football revient de loin. De très loin même. Âgé de 23 ans, il a déjà connu les courts de tennis… mais également les studios de cinéma. Il s’est retrouvé à l’affiche du film '5ème set' avec Alex Lutz. "En 2019, je donnais des cours particuliers de tennis. Au même moment, il y avait un casting pour être la doublure d’Alex Lutz. Il m’a dit que je pouvais correspondre au profil parfait. Tout est allé très vite ensuite. Ça reste une expérience inoubliable."

Une expérience intervenue dans une période très compliquée, entre ses 18 et 20 ans. "J’avais tout pour réussir. Du jour au lendemain, tout le monde m’a lâché entre mes sponsors et mes managers. Par manque de résultats, principalement, mais tout s’est éteint en moi." Il a même arrêté le tennis durant un an et demi… Tout en travaillant dans l’hôtellerie de nuit.

Un tournoi parisien pour continuer à rêver ?

"Non, ma vie n’a pas changé. D’un point de vue du tennis, ça m’a donné de la confiance. Mais tout cela peut partir très vite. Je dois rester humble et surtout travailler. C’est ça le plus important aujourd’hui." Aujourd’hui 403e mondial, Jürgen Briand a quitté la région parisienne pour s’installer dans le sud-est.

Il reste cependant très prudent sur son avenir. "Je ne me fixe pas d’objectifs. Moi, j’ai la chance de faire ce que j’aime. Mes parents m’aident pour faire les comptes, discuter avec les hôtels et comme ça, je peux me concentrer vraiment sur le tennis. Cette concentration, il va devoir la mettre au centre de ses prochains objectifs: le challenger de Saint-Tropez et les Interclubs Pro A avec Arras. Avec, pourquoi pas, à la clé, un premier trophée professionnel. Et dans un coin de sa tête, un objectif: "Mon rêve, c’est de faire les qualifications de Roland-Garros." Avec un 5ème set de légende ?