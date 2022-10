Tennis: Rafael Nadal est devenu papa d'un petit garçon

Rafael Nadal et Mery Perello sont devenus parents ce samedi. La mère et l'enfant vont bien, rapporte la presse locale.

Il était le dernier des membres du Big 3 à ne pas avoir encore connu les joies de la paternité. Roger Federer est le père de quatre enfants, de jumelles, Myla et Charlène, ainsi que de jumeaux, Leo et Lenny, tandis que Novak Djokovic a un fils, Stefan, et une fille, Tara. Quant à Rafael Nadal, le Majorquin est devenu à son tour papa d’un petit garçon que certains prénomment déjà… "Rafael Nadal Perello".

Sous surveillance médicale depuis plusieurs semaines, Mery Perello a donné naissance ce samedi après-midi au premier enfant du couple dans une clinique privée de Palma, au terme d’une grossesse difficile. La mère et le petit garçon sont en parfaite santé, rassure toutefois le Diario de Mallorca. Le bébé est né après presque trois ans de mariage et deux décennies de fréquentation.

L'inquiétude est levée

Rafael Nadal est revenu sur l’île de Majorque il y a quelques semaines pour accompagner sa femme, et s’entraînait ces derniers jours dans son académie de Manacor, rapporte la presse locale. "Je dois rentrer chez moi, j’ai des choses bien plus importantes à faire que le tennis", avait-il déclaré après s’être incliné en huitième de finale de l’US Open. Présent aux côtés de Roger Federer pour les adieux au circuit ATP du champion helvète à la Laver Cup, Nadal ne sera pas resté jusqu’au bout de la compétition, justement pour être au chevet de son épouse.

"Je ne vais pas bien, avait-il reconnu, se confiant à ESPN, lui qui d'ordinaire se fait très discret concernant sa vie privée. La vérité est que les dernières semaines ont été difficiles. Peu, très peu d'heures de sommeil, un peu de stress en général, des situations un peu plus délicates que d'habitude à la maison. J'ai dû gérer tout ça, c'est une pression différente de celle à laquelle vous êtes habitué dans votre vie professionnelle. Heureusement, tout va bien et nous sommes beaucoup plus calmes. C'est pour ça que j'ai pu venir ici, ce qui était le plus important pour moi."