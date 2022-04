Tennis: l’ancienne numéro 1 mondiale, Kim Clijsters, prend définitivement sa retraite

La Belge Kim Clijsters ne prendra plus part à des tournois officiels. Elle annonce se retirer définitivement du tennis. L'ancienne numéro 1 mondiale avait déjà pris sa retraite en 2007 et en 2012.

C’est sur son compte Instagram que Kim Clijsters a annoncé la nouvelle : "J’ai décidé de ne plus jouer de tournois officiels." Une des raisons de cette retraite est l'incompatibilité de sa carrière avec sa vie familiale: "Avec mon calendrier, trois ou quatre jours étaient suffisant pour garder mon rythme, explique la désormais ex-joueuse de 38 ans. Mais ce n’est pas assez si je décide de jouer un autre tournoi. Si je décide de faire l’Open d’Australie, c’est trois ou quatre semaines. Ce n’est pas compatible avec ma vie de famille."

Si cette annonce intervient en avril, cela fait depuis octobre 2021 que Clijsters n’a pas disputé un match officiel. C’était lors du premier tour d’Indians Wells contre la Tchèque Katerina Siniakova. Cette dernière avait remporté ce match (6-1, 2-6, 6-2).

Sa troisième retraite

Kim Clijsters n’en est pas à son coup d’essai en matière de retraite. En 2007, alors qu’elle vient d'être finaliste à l’Open d’Australie, elle met un terme à sa carrière à seulement 24 ans, “le feu n’étant plus présent”. De retour en 2009, elle devient numéro 3 mondiale dès 2010 et s’adjuge l’US Open la même année.

Gênée par des blessures, elle prend de nouveau sa retraite en 2012 après avoir remporté l’Open d’Australie en 2011. Si cette fois la pause ne dure pas trois ans mais huit, elle finit par renouer avec le tennis en février 2020. Le circuit étant paralysé par la pandémie de Covid-19 et Clijsters étant toujours gênée par des blessures, elle ne joue que très peu de matchs et passe à côté de son retour. Ce nouveau départ en retraite semble être le dernier pour celle qui est surnommée “Comeback Queen of tennis”.