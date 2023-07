Tennis: le Masters 1000 de Bercy déménage... à Paris La Défense Arena

Selon L’Equipe, le Masters 1000 de Bercy va être relocalisé à Paris La Défense Arena à partir de 2025. Le tournoi prévoit ainsi de quitter le douzième arrondissement pour s’installer à Nanterre.

Selon L'Equipe, la Fédération Française de Tennis a approuvé la semaine dernière le déménagement du Masters 1000 de Bercy à Paris La Défense Arena à Nanterre. Ce projet serait prévu pour 2025. Le contrat est encore à finaliser mais tout porte à dire que le tournoi va quitter définitivement le douzième arrondissement de Paris. Ce déménagement était envisagé depuis plusieurs mois par la FFT qui dirige le Masters parisien. Le président de la Fédération, Gilles Moretton avait récemment évoqué "l’évolution des contraintes."

Des terrains trop petits à Bercy

Plusieurs aspects étaient à prendre en compte, le cahier des charges de l’ATP devenant de plus en plus exigeant. A Bercy, plusieurs carences avaient été détectées, notamment des terrains trop petits, ainsi que des courts d’entraînement délocalisés. Malgré tout, lors des dernières éditions, la billetterie était toujours un succès.

La Défense Arena, inaugurée en 2017 est à ce jour la plus grande salle de spectacle en Europe avec une capacité maximale de 40 000 places. Le stade va être beaucoup sollicité par les épreuves sportives puisqu’il accueillera les épreuves de natation et de waterpolo pour les Jeux olympiques de Paris 2024, en plus d’être le terrain du Racing 92 en Top 14. Le Masters 1000 se déroulait à Bercy depuis sa création, en 1986.