Tennis: les juges de ligne remplacés par un dispositif électronique dès 2025 sur le circuit ATP

L'ATP a annoncé vendredi la disparition des juges de ligne du circuit à partir de 2025. Ils seront remplacés par un dispositif électronique.

Petite révolution dans le monde du tennis. Dans un communiqué publié vendredi, l'ATP annonce qu'à partir de 2025, l'arbitrage électronique remplacera les juges de ligne sur l'ensemble de son circuit.

"Notre sport mérite la forme la plus précise d'arbitrage"

"Il s'agit d'un moment historique pour notre sport, et nous n'y sommes pas parvenus sans y avoir mûrement réfléchi. La tradition est au cœur du tennis et les juges de ligne ont joué un rôle important dans le jeu. Cela dit, nous avons la responsabilité d'adopter l'innovation et les nouvelles technologies. Notre sport mérite la forme la plus précise d'arbitrage et nous sommes ravis de pouvoir l'offrir sur l'ensemble de notre circuit à partir de 2025", a expliqué l’Italien Andrea Gaudenzi, le patron de l'ATP.

Dès 2025, les juges de ligne du circuit laisseront leur place à un dispositif électronique, appelé Electronic Line Calling Live, qui signalera les fautes en match. Pour l’ATP, cette évolution doit "permettre d'optimiser la précision et la cohérence entre les tournois, les terrains et les surfaces, pour les joueurs participant aux tournois du tableau principal et aux tournois de qualification". "Cette décision s'appuie sur des recherches approfondies menées par l'ATP auprès des parties prenantes du tennis, y compris les fans", précise l’instance qui gère le tennis masculin.