Tennis: "Les meilleures émotions de ma carrière", les émouvants adieux de Gilles Simon

Battu par Félix Auger-Aliassime (6-1, 6-3) au Rolex Paris Masters ce jeudi, Gilles Simon a mis fin à sa carrière. Sur le court de l’Accor Arena de Bercy, le Français a eu le droit à une touchante cérémonie hommage.

La valeureuse résistance de Gilles Simon au Rolex Paris Masters a finalement pris fin ce jeudi après-midi. En huitièmes de finale, le Français s’est logiquement incliné face au Canadien Félix Auger-Aliassime (6-1, 6-3). Comme annoncé plus tôt dans l’année, il a alors mis fin à sa carrière, à 37 ans, sous les vivats de l’Accor Arena de Bercy. Pour cette occasion spéciale, les organisateurs du tournoi ont alors tenu une cérémonie hommage, au cours de laquelle le Niçois a pu remercier tous les gens qui ont compté pour lui.

Si une partie de ses fidèles acolytes en carrière, dont Richard Gasquet et Jo-Wilfried Tsonga, étaient présents en début de tournoi et avaient prévu de prendre le micro, ils ont été surpris par la résistance de Simon jusqu’en huitièmes et ont quitté Paris avant la cérémonie. Sur le court, le néo-retraité a quand même pu recevoir l’accolade de Lucas Pouille et Nicolas Mahut, déjà en tenue pour le double qu’il jouait quelques minutes plus tard.

Des messages de Nadal et Djokovic

Il a surtout eu le droit, sur l’écran géant du court central, à quelques mots de la part d’autres joueurs, dont Rafael Nadal et Novak Djokovic, qui l’ont tous deux félicité pour sa carrière, mais aussi de coéquipiers en Coupe Davis. "C'est une page qui se tourne pour toi, pour nous tous, a déclaré Tsonga, parti à la retraite lors du dernier Roland-Garros. Quand tu pars, c'est une part de moi qui part aussi. Sache que je t'aime. Continue à être comme tu es."

"Félicitations pour ce que tu as fait dans toute ta carrière, a renchéri Gaël Monfils. Merci pour plein de choses. Pour moi, tu es un grand frère, tu as œuvré dans toute ma carrière, jusque maintenant. Tu es un exemple. Je n'ai même pas envie de parler sportif, mais humainement tu es l'une des plus belles personnes que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Je te souhaite tout le bonheur pour tes nouveaux objectifs."

"Sans vous, ça n’aurait pas été pareil"

L’ancien n°6 mondial a ensuite pris le micro pour un long discours de remerciements, ovationné par le public. "Le but de jouer un dernier Roland, un dernier Bercy, c'était vraiment juste de profiter de vous une dernière fois, de ces dernières émotions, a-t-il assuré au public présent. J'ai vécu des émotions incroyables cette saison, peut-être les meilleures de toute ma carrière. Sans vous, ça n’aurait pas été pareil. Un immense merci, on joue au tennis pour ça. J'aurais dû le faire avant, mais voilà..."

Simon s’est ensuite lancé dans une série de remerciements, commençant par la Fédération, puis incluant son staff et sa famille, avant de conclure en larmes par quelques mots à sa femme. "Je sais à quel point tout ça a été difficile pour toi, cette contradiction entre tous ces moments où tu es tellement fier de moi et tous ceux où tu n'en peux plus et tu veux que ça s’arrête. Je suis heureux de te dire que c’est terminé maintenant. Je suis là, je vais être là." Son allocution terminée, il a alors récupéré son sac, salué d’un geste de la main les gradins et quitté le court… Pour la dernière fois comme joueur professionnel.