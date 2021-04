Tennis: Monfils et Svitolina vont se marier cet été

Officiellement en couple depuis deux ans, le tennisman français Gaël Monfils et la joueuse ukrainienne Elina Svitolina ont annoncé leur mariage pour le mois de juillet, samedi, sur les réseaux sociaux.

On avait laissé Gaël Monfils, déprimé et en larmes, début février après son élimination au 1er tour de l’Open d’Australie face au modeste Finlandais Emil Ruusuvuori. On le retrouve deux mois plus tard, tout sourire sur les réseaux sociaux pour annoncer son mariage avec la joueuse ukrainienne Elina Svitolina au mois de juillet. "Elle a dit oui", a écrit le Parisien de 34 ans sur son compte Instagram. "Et toi" a réagi, taquin, Yannick Noah. La joueuse n°5 mondiale au classement WTA (26 ans) a elle aussi confirmé l'heureuse nouvelle sur les réseaux sociaux.

Un break salvateur cet hiver

L’histoire d’amour entre "la Monf" et Svitolina dure officiellement depuis deux ans. Une idylle avec quelques remous puisqu’après l’Open d’Australie, le 14eme joueur mondial avait annoncé un break avec sa compagne. "Nous sommes juste deux meilleurs amis qui réalisent qu'il est temps de prendre un peu de distance et s'aider l'un l'autre à vivre la vie la plus joyeuse et accomplie possible", avait indiqué le joueur tricolore.

Cette pause fut visiblement salvatrice pour les deux amoureux et notamment pour Gaël Monfils qu’on espère aussi heureux en amour qu’en jeu après une année 2020 particulièrement difficile.