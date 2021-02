Tennis: Monfils et Svitolina annoncent "une pause" dans leur relation

Gaël Monfils et Elina Svitolina ont annoncé ce samedi leur séparation. En couple depuis presque deux ans, les stars du tennis française et ukrainienne restent en bons termes.

Après l’idylle Mladenovic-Thiem un autre couple du tennis mondial bat de l’aile. Le Français Gaël Monfils et l’Ukrainienne Elina Svitolina ont annoncé ce samedi leur besoin de séparer quelques temps. La cinquième joueuse au classement WTA et le onzième joueur mondial ont confirmé la nouvelle sur les réseaux sociaux (avant de supprimer tous les deux le message en question).

"Bonjour à tous. Elina Svitolina et moi avons décidé de faire une pause dans notre relation. La décision a été incroyablement dure parce que nous ressentons toujours de l'amour l'un pour l'autre, a indiqué Gaël Monfils sur lnstagram. Mais nous sommes deux meilleurs amis qui réalisent qu'il est temps de se donner de l'air et donner à l'autre la vie la plus joyeuse et la plus accomplie possible. Nous ne commenterons pas ce sujet et nous vous remercions d'avance pour de respecter notre vie privée."

Monfils absent à Montpellier

Le Français de 34 ans et l’Ukrainienne de 26 ans avaient officialisé leur relation en janvier 2019, déjà sur les réseaux sociaux. Les deux tourtereaux s’étaient depuis affichés à plusieurs reprises ensemble et avait même partagé, non sans humour, plusieurs instants de leur intimité et de leur vie de couple dans plusieurs vidéos communes.

Toujours en bon termes, Gaël Monfils et Elina Svitolina pourraient à nouveau se croiser lors de la saison tennistique. Et notamment lors des prochains gros tournois. En attendant, le Français voudra rebondir après un début d’année 2021 et son élimination prématurée au premier tour de l’Open d’Australie par le Finlandais Emil Ruusuvuori (6-3, 4-6, 5-7, 6-3, 3-6).

Espéré à Montpellier où il est tenant de l’Open Sud de France, Gaël Monfils devrait finalement reprendre au tournoi de Rotterdam (du 1er au 7 mars). De son côté, la cinquième joueuse mondiale est partie se ressourcer chez elle à Kiev en Ukraine.